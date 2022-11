Caso lupi sul Bondone, il Corpo Forestale: “Nessun attacco”

giovedì, 10 novembre 2022

Trento – “Sul lupi al Bondone, basta fake news sui social”. Il messaggio che arriva dal Corpo Forestale dello Stato del Trentino è chiaro: non c’è stato alcun attacco da parte dei lupi nei confronti di una pecora. Il video virale diffuso sui social negli scorsi giorni immortalava degli animali vicino a una pecora e così sono stati spacciati come aggressione a una pecora. Peccato che quelli immortalati con un cellulare dagli escursionisti erano cani da conduzione che presidiavano il gregge presente in zona, come accertato con sopralluogo dal Corpo forestale del Trentino. Inoltre i Forestali hanno verificato che i cani accompagnavano una pecora leggermente ferita e rimasta staccata dal gruppo.

Lo stesso Corpo Forestale ha chiarito che il monte Bondone è frequentato – secondo i dati raccolti nel 2021 – da un branco composto l’anno scorso da 6 lupi.