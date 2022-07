Caratteristiche per riconoscere i prodotti Thun originali: cosa guardare

giovedì, 21 luglio 2022

Vanno sempre più a moltiplicarsi i casi di contraffazione dei prodotti Thun, tante le cause legali in tutto il paese, il noto brand altoatesino oltre a numerosi appassionati sembra avere anche molti nemici. Chi si cimenta in queste truffe solitamente approfitta del costo dei prodotti del brand per intascare ingenti somme di denaro offrendo articoli scadenti. Ci sono però dei dettagli che possono aiutarci ad identificare i prodotti originali e distinguerli da quelli falsi.

Cosa distingue un prodotto Thun originale da un falso: tutte le caratteristiche

Le differenze tra i prodotti Thun originali e quelli falsi sono diverse e spesso riconoscibili con un tocco di attenzione in più. I dettagli da osservare possono variare da prodotto a prodotto ma ci sono dei punti comuni che possono rendere più semplice l’identificazione del prodotto originale. Questi sono:

– Il numero identificativo presente sulla confezione: il primo passo quando si ha tra le mani un prodotto Thun è quello di osservare il contenitore. Le confezioni devono sempre essere etichettate, fattore fondamentale per garantire qualità e originalità del prodotto. Ancora più importante è il numero presente sul packaging. Ogni articolo ha un numero unico in grado di identificare la tipologia di prodotto, spesso questo dettaglio manca sulle confezioni di prodotti contraffatti. Questo numero è situato solitamente sulla base della contenitore o sul retro. Il posizionamento può però variare a seconda del prodotto acquistato.

– Il prezzo: rappresenta uno degli indicatori di maggiore affidabilità per l’originalità dell’articolo. Spesso i prodotti contraffatti risultano essere più economici rispetto agli originali.

– Il fornitore: uno dei problemi principali sta nelle modalità di acquisto online o in negozio fisico. Acquistare da un rivenditore autorevole come punti vendita Thun o rivenditori online affidabili, di grande successo e con un buon servizio clienti, rappresenta sicuramente la situazione ottimale per ridurre il rischio di acquisto di prodotti falsi.

– Controllare attentamente i prodotti online: uno dei passaggi più importanti sta nel porre attenzione in tutti quei casi in cui l’articolo sia acquistato online, non in un negozio fisico. La migliore cosa da fare è controllare in ogni dettaglio le schede tecniche e assicurarsi che le caratteristiche elencate corrispondano a quelle dei prodotti Thun originali. Se i rivenditori online sono affiliati alla Thun sarà indubbiamente una sicurezza aggiuntiva da non sottovalutare.

Dove acquistare articoli Thun originali

Come detto nelle righe precedenti, porre l’attenzione sulle modalità di acquisto dei prodotti è forse il passaggio più importante per non incappare in incidenti e truffe. In linea di massima, i fornitori con grande blasone sono quelli che possono garantire l’originalità dei prodotti: nessuno di loro rischierebbe mai di compromettere la propria reputazione per rivendere prodotti falsi. Il segreto quindi sta nell’affidarsi a negozi fisici o virtuali certificati da Thun.

Acquistare articoli Thun originali nei punti vendita fisici

Sono molti i punti vendita fisici Thun o affiliati Thun dove comprare i prodotti del famoso brand altoatesino. La cosa migliore per non cadere in truffe è affidarsi a rivenditori Thun, lo stesso marchio ha dei negozi che permettono di osservare i prodotti, spesso si trovano nei grandi centri commerciali e sono indubbiamente la via più sicura per la garanzia di qualità e originalità.

Acquistare prodotti Thun originali online

Per chi ama invece effettuare acquisti online, la scelta non può non ricadere sui servizi di rivendita di grandi dimensioni. Basta quindi affidarsi ai maggiori portali online che mettono a disposizione prodotti Thun originali. Come avviene in questo caso, molti store online sono direttamente legati a Thun come rivenditore, si può infatti notare come sia presente la dicitura “venditore: Thun” a certificare l’originalità del prodotto.

Maggiore è l’autorevolezza nel settore del rivenditore, minore sarà la probabilità di incapapre in truffe: i grandi ecommerce sono spesso garanzia di qualità e, in caso di problemi con il prodotto, garantiscono la restituzione del prodotto acquistato.

Fare affidamento sui marketplace è quindi la scelta giusta per chi vuole avere tutto comodamente a casa senza troppo impegno e per chi vuole avere la possibilità di riconsegnare il prodotto in modo altrettanto comodo.