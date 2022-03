Carabinieri San Candido, in congedo il Tenente Colonnello Lovison

sabato, 12 marzo 2022

Bolzano – I militari del Comando Provinciale Carabinieri di Bolzano salutano il loro commilitone Tenente Colonnello Roberto Lovison che domani 13 marzo, giorno del suo sessantesimo compleanno, presterà l’ultimo giorno di servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri.

L’ufficiale lascia l’Istituzione dopo 41 anni e tre mesi di servizio attivo ed effettivo e dopo nove anni e mezzo al comando del reparto di San Candido, avente competenza territoriale sui comuni di San Candido, Sesto, Dobbiaco, Villabassa, Monguelfo-Tesido, Rasun-Anterselva, Valdaora, Braies, Valle di Casies.

L’ufficiale, originario della provincia di Padova, dopo il corso allievi a Fossano (CN) nel 1981/82, ha prestato servizio alle stazioni carabinieri di Chioggia Sottomarina, Trieste Borgo San Sergio, Camposampiero, Cigliano Vercellese, e i nuclei operativi e radiomobili di San Candido e Cavalese. Promosso alla categoria degli ufficiali, ha prestato servizio dal 2002 al 2013 presso il 7° reggimento di Laives e dal 2013 a oggi alla cp. di San Candido.

Molteplici sono stati per lui gli impieghi all’estero, missione ONU Eritrea-Etiopia (UNMEE), due volte in Iraq, due volte in Afghanistan e un turno in Libano.

In più di quarant’anni oltre ad avere ricoperto quasi tutti i gradi delle tre categorie di graduati, sottufficiali e ufficiali, è stato destinatario di un elogio e tre encomi nonché di ben quindici medaglie per missioni all’estero e onorificenze militari. Specializzatosi negli anni in intelligence e in servizi di polizia di stabilità in teatri operativi esteri, si è anche distinto sotto il profilo ginnico-sportivo: istruttore di nuoto e di educazione fisica, subacqueo e sciatore provetto.

Ieri nl corso di una sobria ma sentita cerimonia presso il Comando Legione Carabinieri Trentino Alto Adige, il Comandante, Generale di brigata Marco Lorenzoni, lo ha ringraziato per il servizio reso per il Paese e l’Istituzione e gli ha consegnato la medaglia d’oro al merito del lungo comando di reparto militare di cui lo ha recentemente insignito il Ministero della difesa per venti anni di comando di reparti militari.

Da parte di tutta l’Arma dei Carabinieri altoatesina i migliori auguri per un meritato riposo e un grande “in bocca al lupo” per qualsiasi attività che vorrà ora intraprendere.