Capo di Ponte: sfilata e festa alla IV adunata degli alpini camuni

domenica, 18 settembre 2022

Capo di Ponte (Brescia) – Tre giorni nel segno degli alpini a Cemmo, Pescarzo e Capo di Ponte (Brescia) per la quarta adunata della sezione Ana Vallecamonica.

In mattinata uno dei momenti più seguiti dalle penne nere e della popolazione con la sfilata per la vie della località camuna alla presenza del presidente della sezione camuna, Ciro Ballardini, quindi i gruppi alpini della Valle Camonica con i loro responsabili, gli alpini e i gagliardetti dei singoli gruppi, i sindaci della Valle Camonica, con in testa Andrea Ghetti di Capo di Ponte e Fabio De Pedro di Paspardo, Giampietro Bressanelli di Sellero, accompagnato dal consigliere e alpino Mirko Gelmini e la Comunità Montana di Valle Camonica e tantissimi camuni che hanno voluto partecipare alla manifestazione. “Sono stati tre giorni intensi – ha detto il presidente della sezione Ana di Vallecamonica, Ciro Ballardini – . Un momento molto atteso e la quarta adunata ha coinvolto l’intera Valle Camonica”.

La tre giorni alpina era iniziata venerdì con la mostra alpina, curata dal gruppo di Lumezzane alla Cittadella della cultura, che ha coinvolto gli alunni della scuola Primaria, quindi la dimostrazione di Protezione civile e il concerto del coro Voci dalla Rocca, ieri al cimitero di Capo di Ponte è stato deposto un omaggio alla memoria di Santo De Paoli, e dopo l’alzabandiera e la deposizione della corona al Monumento ai Caduti, l’incontro del Consiglio sezionale con l’Amministrazione comunale di Capo di Ponte, guidata dal sindaco Andrea Ghetti, il triangolare di calcio delle sezioni bresciane (Valcamonica, Brescia e Salò) al campo sportivo di Pescarzo e la Messa alla Pieve di San Siro, preceduta dall’omaggio al cimitero di Cemmo alla memoria del Tenente Giacomo Pasinetti e del Capitano Giovan Battista Belotti e oggi l’ammassamento in via San Martino a Capo di Ponte, onori al gonfalone e la sfilata per le vie del paese. Gli alpini camuni – come ricordato dal presidente Ciro Ballardini – in occasione della quarta adunata hanno festeggiato il 150° della nascita del corpo degli alpini,

di A. Pa.