Capo di Ponte: delegazione del Kirghizistan al sito di arte rupestre

lunedì, 28 novembre 2022

Capo di Ponte (Brescia) – Il Console dell’Ambasciata del Kirghizistan in Italia, Sultan Barakanov, visiterà nel pomeriggio il Centro Camuno di Studi Preistorici a Capo di Ponte (Brescia) e sarà avviato un progetto di cooperazione scientifica.

La delegazione del Kirghizistan, accompagnata da Marina Berlinghieri, rappresentante dell’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, raggiungerà Capo di Ponte quindi si terrà quindi un incontro con il presidente del tavolo Unesco, con il presidente dell’assemblea e con l’assessore alla Cultura della Comunità Montana di Valle Camonica e i rappresentanti del Centro Camuno. Dopo la firma del Memorandum di collaborazione ci sarà una breve presentazione delle aree rupestri del Kirghizistan e la visita di un sito di arte rupestre della Valle Camonica.

Il Kirghizistan, paese dell'Asia centrale che sorge lungo la via della seta, ha importanti siti con arte rupestre, a partire del II millennio a.C.. Invece il Centro Camuno di Studi Preistorici, da oltre 60 anni impegnato nella ricerca, documentazione e divulgazione dell'arte rupestre come fondamentale manifestazione della cultura umana, vanta un archivio ricchissimo e unico con centinaia di siti con arte rupestre di tutto il mondo e una biblioteca specialistica con oltre 50.000 volumi. È in questo contesto che si verrà a formalizzare un accordo di collaborazione tra il Centro Camuno di Studi Preistorici e una delegazione del Kirghizistan che vedrà, in futuro, un'attiva cooperazione scientifica e scambio.