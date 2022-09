Cambio del comandante della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige

lunedì, 26 settembre 2022

Bolzano – Questa mattina presso la caserma “Francesco Gentile”, sede del Comando Legione Carabinieri Trentino Alto Adige si è tenuta la cerimonia del cambio di comandante alla presenza del Comandante interregionale carabinieri “Vittorio Veneto” di Padova, Generale Antonio Paparella.

Alla presenza delle massime autorità delle due province autonome, il Generale di brigata Marco Lorenzoni ha ceduto il comando al parigrado Roberto Riccardi. Il Comandante interregionale carabinieri “Vittorio Veneto” di Padova, Generale Antonio Paparella, ha formalizzato il passaggio di responsabilità ringraziando il generale Lorenzoni per il servizio prestato e augurando il meglio al gen. Riccardi per il nuovo incarico.

Il generale Lorenzoni andrà a ricoprire l’incarico di ispettore degli Istituti di specializzazione dell’Arma dei carabinieri.

Il generale Riccardi, già impiegato in incarichi territoriali di comandanti di reparto in Palermo, Carini (Palermo), Misilmeri, Scalea, Cosenza, Roma e Livorno, ha ricoperto importanti incarichi di Staff presso il Reparto relazioni esterne del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nonché, da ultimo, di comandante dei Carabinieri tutela patrimonio culturale di Roma che tanto si sono distinti negli anni per preservare le bellezze del Belpaese e per recuperare le opere d’arte trafugate all’estero.