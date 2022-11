Breno, statale 42: nella notte chiude la galleria Santo Stefano

giovedì, 3 novembre 2022

Breno (Brescia) – Nell’ambito dei lavori straordinari di risanamento dei rivestimenti e di regimazione idraulica, Anas ha programmato la chiusura della galleria Santo Stefano in territorio di Breno (Brescia) per l’esecuzione, in sicurezza, dei rilievi topografici e delle indagini propedeutiche. Verrà predisposta la chiusura al traffico della strada statale 42 “del Tonale e della Mendola” dal km 83,300 al km 88,700 dalle 22 di questa sera (giovedì 3 novembre) fino alle 6 di domani.

Il traffico diretto a nord (Passo Tonale) sarà deviato sulla Sp 345, con uscita dalla statale allo svincolo di Cividate Camuno e con rientro sulla statale allo svincolo di Breno, percorso inverso per i veicoli diretti verso Darfo Boario Terme (Brescia).

Per via delle limitazioni al carico presenti lungo il percorso alternativo non sarà consentito il transito dei veicoli con massa superiore alle 44 tonnellate.