Breno, premiati da Assocamuna gli imprenditori dell’anno

Breno (Brescia) – Premio imprenditore dell’anno, Assocamuna ha organizzato la tradizionale premiazione dedicata alle imprese e agli imprenditori del territorio camuno. Da diversi anni l’associazione attribuisce un encomio speciale alle migliori energie produttive camune. Un premio per gli imprenditori che hanno contribuito in modo significativo alla crescita dell’economia della nostra Valle dimostrando intraprendenza, creatività e impegno senza eguali.

Ieri sera, nella splendida cornice della chiesa di Sant’Antonio in Breno (Brescia), circondati dagli affreschi del Romanino e alla presenza di oltre 150 invitati, sono state consegnate le targhe agli “Imprenditori dell’anno 2022“.

Il premio viene attribuito a imprese operanti in Valle Camonica, Val di Scalve e Alto Sebino che si siano distinte per le proprie performance e che premia la capacità di innovazione, di internazionalizzazione, di crescita e di gestione di risorse umane e talenti.

“Le aziende che stasera premiamo hanno saputo rispondere alla sfida del post-pandemia e della tensione geopolitica trasformando la crisi in opportunità, accettando il cambiamento e rilanciando sé stesse verso un futuro nuovo, dove sembrano venute meno quelle garanzie di continuità e linearità a cui eravamo abituati Premiamo imprenditori camuni che si sono distinti per lungimiranza, nuovi investimenti e straordinari successi”, ha sottolineato il direttore generale di Assocamuna, Diego Zarneri

Dello stesso tono le dichiarazioni del presidente Giorgio Buzzi “Il tessuto imprenditoriale della Valle Camonica é fatto di storie straordinarie di aziende che, mai come in questi ultimi anni, hanno saputo dimostrare un eccezionale spirito di coraggio, affiancato da una capacità unica di innovarsi e trasformarsi, qualità che celebriamo con questo premio che vuol essere un riconoscimento a chi si distingue per creare valore per il nostro territorio. Assocamuna é sempre di più il riferimento di chi crede nel futuro della nostra valle, nell’innovazione e nelle nuove generazioni.”

I premiati:

Premio Comunicazione & Innovazione: BIOGEI (consegnato a Maria Grazia Adorno)

Premio Eccellenza Produttiva: SANDRINI METALLI (consegnato a Lorenza Sandrini)

Premio Internazionalizzazione e nuovi mercati: R6 Lighting Solution (consegnato a Gianluca Raineri)

Premio Startup: ERBOTECH (consegnato a Marco Federici)

Premio Terre Camune: GELATAMI (consegnato a Massimo Valenti)

BIOGEI

Una realtà dinamica e all’avanguardia nel moderno panorama cosmetico nata dalla sinergia tra professionisti.

Un vero e proprio punto di riferimento per la creazione di formulazioni esclusive e per lo sviluppo di soluzioni personalizzate, grazie all’unione di know-how nel settore cosmetico, e una buona dose di passione e determinazione. Biogei è biotecnologia cosmetica avanzata in grado di combinare e concentrare sostanze bioattive per tradurle in prodotti cosmetici con elevato standard qualitativo in linea con le esigenze dettate dalla contemporaneità, compresa una particolare attenzione alle attuali strategie di comunicazione per la

divulgazione dei risultati ottenuti su larga scala.

SANDRINI METALLI

Erano gli anni ’50 quando Nazareno Sandrini intraprese il percorso che lo avrebbe portato a fondare Sandrini Metalli S.p.A… Nel tempo, grazie allo spirito imprenditoriale del suo fondatore e agli eccellenti riscontri da parte della clientela, quello che era un modesto deposito si trasformò in un’azienda in assidua crescita, arrivando, settant’anni più tardi, a dispiegarsi su quattro sedi tra il territorio bresciano e quello bergamasco.

L’esperienza maturata nel corso dei decenni nel settore delle coperture, nonché la passione professionale trasmessa alle successive generazioni, fanno di Sandrini Metalli, oggi più che mai, un partner affidabile per tutti i suoi clienti; un’azienda in grado non solo di fornire prodotti di elevata qualità, ma anche di mettere a disposizione solide competenze tecniche a supporto di qualsiasi esigenza e problematica.

ERRESEI

Erresei srl è una società che opera nel settore Electronic Manufacturing Services (EMS) con un’esperienza ultraventennale nel campo dell’elettronica ed è specializzata nella progettazione e nell’assemblaggio di schede elettroniche per differenti settori e campi di applicazione. Il know-how maturato nel tempo consente all’azienda di presidiare l’intero processo realizzativo in tutte le sue fasi dall’idea iniziale fino alla produzione in serie. Per Erresei mettere il cliente al centro del progetto significa porre la massima attenzione alle esigenze specifiche di ogni singola attività. I continui investimenti materiali ed in formazione rendono inoltre il processo produttivo ancor più flessibile e affidabile e, l’integrazione di differenti tecnologie produttive, è pensata per soddisfare gli elevati standard tecnologici e qualitativi richiesti.

ERBOTECH

I titolari di Erbotech cresciuti in mezzo alla natura: è lei che gli ha insegnato a rispettare i suoi tempi. Così, ogni giorno, riportano le “sue” regole in azienda e nei loro prodotti. La perfezione del ciclo delle stagioni delle coltivazioni, la forza delle api e la dedizione nel loro lavoro sono per Erbotech una continua fonte di ispirazione. Un modo di procedere che l’azienda valorizza al massimo attraverso la continua ricerca di tecnologie innovative in grado di conservare al meglio ciò che la natura ci ha dato. Dalle arnie alle piantagioni,

Erbotech è oggi un’azienda in continua crescita. E loro? Sono imprenditori che hanno realizzato un sogno: custodire i doni della natura attraverso l’innovazione.

GELATAMI

Gelatami nasce dalla passione per il gelato artigianale unita ad una pluriennale esperienza nella scelta e lavorazione delle migliori materie prime. Il progetto nasce, da subito, non con l’idea di essere una tradizionale gelateria, ma assume, fin dal principio, un valore imprenditoriale importante, che si “respira” già dal nome scelto. Da subito, Gelatami ha avuto la ferrea idea di creare un gelato di qualità, ricercando materie prime ottimali. Ogni giorno, nel loro laboratorio, danno vita a gelati artigianali e dessert di altissima qualità che sapranno soddisfare ogni tuo desiderio e ti meraviglieranno con il loro gusto unico.