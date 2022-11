Breno: il premio Farisoglio a Gian Mario Martinazzoli e Walter Sala

mercoledì, 23 novembre 2022

Breno (Brescia) – Il premio Farisoglio 2022 assegnato a Gian Mario Martinazzoli e Walter Sala. La Comunità Montana di Valle Camonica ha istituito nel 2020 il premio Sandro Farisoglio per la Valle Camonica, con l’obiettivo di onorare cittadini, associazioni, gruppi e rappresentanti della società civile e dell’associazionismo che si siano distinti, nei vari campi delle attività umane, per aver promosso i valori propri delle genti di montagna e per aver contribuito alla crescita del territorio. Un premio istituito pochi mesi dopo la prematura scomparsa del 39enne brenese, ex sindaco e presidente degli enti comprensoriali.

Il Comitato dei Designatori previsto dal Regolamento, presieduto dal presidente di Comunità Montana e Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica Sandro Bonomelli e composto dai presidenti delle assemblee e dai capigruppo dei due Enti comprensoriali, si è riunito il 14 novembre scorso per analizzare le candidature pervenute.

All’unanimità di voti il premio “Sandro Farisoglio per la Valle Camonica” per l’anno 2022 è stato assegnato in memoria di:

Walter Sala (nella foto), architetto e uomo politico e delle istituzioni, con la seguente motivazione: “Il suo apporto intelligente non è mai mancato ai tanti amministratori e rappresentanti del territorio impegnati per la promozione sociale delle loro comunità, e il suo appassionato contributo di idee e di pensiero ha supportato la solida costruzione delle istituzioni locali e dei programmi di sviluppo della Valle Camonica, condividendo sempre i valori della partecipazione democratica e del pluralismo”;

Gian Mario Martinazzoli (nella foto in basso), giornalista, con la seguente motivazione “Ha seguito la vita sociale della Valle Camonica da vero protagonista, documentandone tutti gli aspetti con analisi critica e spirito indagatore. La sua passione per il territorio si è sempre accompagnata con l’attenzione alla vita delle persone e delle comunità, con una spiccata propensione culturale che ne ha fatto non solo un giornalista, ma un raffinato interprete delle vicende camune”.

Il premio, come determinato dal comitato dei designatori assegna per entrambi la somma di 5.000 euro da attribuire ad associazioni o operatori sociali individuati dagli eredi, unitamente a un’opera dell’artista locale Mattia Trotta raffigurante “il volto” della Valle Camonica. La consegna verrà effettuata con una cerimonia pubblica.