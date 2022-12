Breno: dalle malghe alla tavola, in sei video il racconto del Silter Dop

sabato, 3 dicembre 2022

Breno (Brescia) – Dalle malghe alla tavola, il racconto del Silter Dop in sei video da tre minuti ciascuno con la voce di produttori, esperti e ristoratori.

VIDEO

Sono stati realizzati dal Consorzio Silter Dop, presieduto da Oscar Baccanelli, con direttore Oliviero Sisti: i sei video che svelano l’attività produttiva del formaggio Silter Dop che sta diventando sempre più strategico in Valle Camonica e nell’Alto Sebino.

Nei sei video vengono illustrate le diverse fasi di lavorazione, l’attività nelle malghe, che sono anche un presidio del territorio, quindi la lavorazione del latte, la stagionatura e il disciplinare del Silter Dop che è sempre più apprezzato dal pubblico e i diversi usi sulle tavole. Tra i racconti spiccano quelli del botanico Innocenzo Bona e dell’assaggiatore Andus Gosetti.

“La nostra attività – spiega Oscar Baccanelli (nella prima foto), presidente del Consorzio Silter Dop – sta proseguendo con grande impegno e i video illustrano l’intera attività produttiva e la destinazione del formaggio Silter Dop. Al cliente indichiamo l’origine e anche la malga e illustriamo l’attività delle aziende agricole”.

In Valle Camonica e nel Sebino Bresciano la produzione di formaggio Silter Dop ha un ruolo determinante per il mantenimento del reddito, la salvaguardia dell’ambiente e la promozione del territorio. La tutela del Silter passa anche attraverso attività di ricerca mirate al miglioramento del processo produttivo nel rispetto della tradizione e tra questi spicca il progetto MiFisso.

La produzione del “Silter” vanta antiche origini come antica è la tradizione zootecnica camuno-sebina. Le sue eccellenti caratteristiche organolettiche e il rispetto e l’attenzione che le popolazioni locali nutrono da sempre per tutto ciò che è tradizione, hanno contribuito a far sì che questo formaggio continui ad essere prodotto anche ai nostri giorni nei numerosi caseifici di fondo valle e di alpeggio della zona di produzione, con metodiche tramandate dai casari di generazione in generazione.

Nell’ottica di un recupero e mantenimento del patrimonio produttivo-tradizionale il Consorzio Silter Dop ha realizzato i video che porteranno ad una miglior conoscenza del formaggio tipico della Valle Camonica e Alto Sebino.