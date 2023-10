Breno, convegno della Società Storica e Antropologica di Valle Camonica

venerdì, 20 ottobre 2023

Breno – La Società Storica e Antropologica di Valle Camonica organizza per domani – sabato 21 ottobre – la XII edizione dei convegni internazionali I.S.T.A. – Incontri per lo Studio dei Territori Alpini, intitolato “ Discere et docere: Istruzione, formazione e alfabetizzazione nelle Alpi tra Medioevo e metà Ottocento”.

Il direttore della progetto, Luca Giarelli: “L’incontro, il dodicesimo organizzato dalla prima edizione del 2011, rappresenta un’importante occasione per esplorare tema dell’istruzione e della formazione nelle Alpi attraverso una prospettiva interdisciplinare e comparativa. Questo convegno offre un’opportunità unica per approfondire la comprensione della storia dell’alfabetizzazione nelle regioni alpine, esaminando le diverse realtà attraverso una panoramica che si sviluppa dal passato sino al primo Ottocento”.

L’evento si svolgerà domani, a partire dalle 14:30, presso il Palazzo della Cultura di Breno (Brescia) avrà inizio alle 14:30 con i saluti di apertura e l’inaugurazione di una mostra virtuale poster. Interverranno quindi Oliviero Franzoni con “Gli istituti di istruzione e formazione nella Valle Camonica d’epoca veneta“, seguito da Eleonora Tossani con la relazione “Modelli didattici della scuola trentina nell’età di Maria Teresa“, Ugo Falcone con “Ascesa e declino dell’Accademia udinese degli «Sventati» nel secolo XVII” ed Elena Rizzato che interverrà sul tema “Una specie di repertorio de’ letterati, dotti, ed artisti più distinti in ciascun ramo». Maestri nella Valsesia di età napoleonica”. Presenzierà l’incontro il professor Maurizio Piseri dell’Università della Valle d’Aosta. Per ulteriori informazioni è a disposizione il sito web della Società Storica e Antropologica di valle Camonica all’indirizzo: www.ssavalcam.it.