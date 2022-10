Borno Ski Area, info prezzi e prevendite skipass per la stagione invernale

mercoledì, 26 ottobre 2022

Borno – Partita (e termina il 20 novembre) la campagna di prevendita degli skipass stagionali. Un momento atteso da tanti, sempre ma in particolar modo quest’anno, alla vigilia di un inverno che si annuncia per tutti complicato.

“Abbiamo cercato di contenere gli aumenti dopo aver eliminato tutti quelli che potevano essere considerati “sprechi” – spiega Demis Zendra, amministratore delegato di Borno Ski Area -. Non vogliamo che lo sci diventi sport per pochi, anzi, come da sempre ha fatto la nostra politica, vogliamo continuare ad incentivarlo”. Tutti i prezzi degli skipass hanno subìto un aumento che arriva fino al 10%, “ma sono stati riconfermati in questa fase di prevendita i pacchetti dedicati alle famiglie, uno dei target a cui da sempre punta Borno Ski Area”. La volontà è quella di far partire la stagione il prima possibile, anticipandola al 3 dicembre laddove le condizioni lo consentiranno: “il nostro sforzo, come sempre, è massimo – chiude Zendra -. Mentre i nostri tecnici stanno proseguendo con le manutenzioni e l’allestimento delle piste in vista della stagione invernale, negli uffici si lavora per predisporla al meglio”.

Le prevendite degli stagionali, anche per evitare inutili spostamenti, sono esclusivamente online: sul sito bornoskiarea.it sono spiegati tutti i passi da compiere per assicurarsi un posto in prima fila nella stagione ormai alle porte.