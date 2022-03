Bonifica esche avvelenate a Gardone Val Trompia

venerdì, 4 marzo 2022

Brescia – L’Unità Cinofila Antiveleno della Polizia Provinciale della Provincia di Brescia ha effettuato un intervento di bonifica dalle esche avvelenate a Gardone Val Trompia (Brescia).

A seguito di ritrovamento da parte dei residenti di via Caregno di diverse “esche bocconi” nelle aree verdi in prossimità delle abitazioni, molto probabilmente contenenti sostanze tossiche, è stata effettuata, in collaborazione con Polizia Locale, una bonifica dei luoghi con Sole, il cane della Polizia Provinciale addestrato per la ricerca di bocconi avvelenati.

La bonifica effettuata da Sole e dal suo conduttore ha permesso il ritrovamento di ulteriori “esche bocconi”, oltre a quelle ritrovate in prima battuta dai residenti.