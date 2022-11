Bolzano, torna il concorso di solidarietà “A New Christmas Chance”

martedì, 29 novembre 2022

Bolzano – Ogni Natale è un’opportunità. Di affetto, magia, luce e, perché no, anche per portare a casa un magnifico regalo. Meglio ancora se regalato. Presentata la nuova edizione di A New Christmas Chance, il concorso a premi organizzato dalla cooperativa Welovebz con il prezioso supporto delle categorie economiche di Bolzano: Unione Commercio Turismo, Hgv – Unione Albergatori, Confesercenti, Cna, Apa, Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano e con il sostegno del Comune di Bolzano. Uno sforzo congiunto che ha portato pure in questa seconda edizione una massiccia adesione da parte delle attività della città con un pacchetto globale di oltre 400 premi ad ingolosire tutti. Il bersaglio grosso? Due Fiat 500 Hybrid Dolcevita Full Optional.

Catturano l’occhio, però, anche l’e-bike di Sportler, orologi Longines, pernottamenti per due persone, anelli con brillanti, buoni spesa, biglietti aerei di Skyalps, biglietti per lo stadio, pranzi, cene, abbonamenti in palestra e persino un volo panoramico mozzafiato. Premi, dunque, ma anche esperienze per vivere la città in modo diverso e tanti buoni per varie spese, nell’ottica di dare un supporto concreto alle famiglie in difficoltà.

IL MECCANISMO

Per ogni acquisto di minimo 20 euro effettuati nei negozi e nelle attività aderenti fino al 6 gennaio si riceverà un biglietto per partecipare all’estrazione finale. In occasione del Mercatino di Natale Christmas Four You il 3 e 4 dicembre in piazza Casagrande il biglietto arriverà ad ogni semplice acquisto. Una scelta che sottolinea un’attenzione sempre maggiore al commercio nei quartieri concretizzata nella realizzazione di due primi premi (bianco e rosso) dividendo sostanzialmente la città in due: da una parte i rioni Europa-Novacella, Don Bosco, Oltrisarco ed Aslago e dall’altra Gries, San Quirino, Piani, Centro e Rencio. Un modo per distribuire uniformemente gli acquisti.

“ORGOGLIOSI DI TUTTA LA NOSTRA CITTA’”

“Siamo davvero felici e soddisfatti del numero di aderenti – commenta entusiasta la presidente di Welovebz Carlotta Bonvicini – che supera il centinaio con attività, negozi e pubblici esercizi di ogni angolo di Bolzano. Questa partecipazione collettiva è il nostro obiettivo costante e vale anche per i cittadini che vogliamo raggiungere ovunque. La nostra città è tutta bella e tutta piena di angoli e storie da conoscere. Oltre ai premi ci auguriamo che il nostro concorso sia una chiave per stimolare questa curiosità e questo confronto continuo valorizzando il nostro tessuto commerciale e culturale in un periodo magnifico come quello natalizio”.

Il Concorso a premi è realizzato con il sostegno di molti partner, in particolare: Aspiag; Sparkasse; Sportler; Waltherpark; Oberrauch Zitt; Foxes; Globus; Buratti; Fc Südtirol; Skyalps; Brasolinauto; Hds Unione.