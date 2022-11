Bolzano: torna dal 3 al 6 novembre Biolife, la fiera dello stile di vita

martedì, 1 novembre 2022

Bolzano – Dal 3 al 6 novembre torna a Fiera Bolzano – in contemporanea con la nuova Fiera d’Autunno – Biolife, la fiera dello stile di vita consapevole: una vera e propria esperienza a 360°, nonché un’occasione unica per provare, acquistare e conoscere oltre 3.000 prodotti biologici di qualità, introvabili nei negozi. Dalle eccellenze alimentari alla moda sostenibile, passando per la cosmesi naturale.

Negli ultimi 18 anni, Biolife è infatti cresciuta, sia in termini di dimensioni che di offerta. Oggi dà spazio non solo agli alimenti biologici certificati, ma anche a molti altri prodotti sostenibili, a partire dal make-up fino all’abbigliamento. Elementi della nostra vita quotidiana che, come è ormai tristemente noto, possono avere un impatto negativo sull’ambiente. Biolife vuole dimostrare che esistono alternative green, altrettanto attraenti e convenienti.

A questo proposito tornerà in fiera il pop-up store di GREENSTYLE Munich con i suoi brand di moda sostenibile – e i rispettivi creatori presenti allo stand – caratterizzati dal motto “less is more”. Ma non solo: anche tante belle realtà nazionali, come la padovana CASAGiN – un progetto tutto al femminile (e autofinanziato), nato da un’idea della fondatrice, ex buyer di numerosi marchi di moda di lusso italiani, europei e cinesi che, avendo sperimentato in prima persona le influenze negative del settore, voleva fare la differenza. E l’ha fatto creando un marchio caratterizzato da artigianalità, tessuti naturali e amore per la natura.

“In CASAGiN pensiamo che tutto ciò che ci circonda ci trasmetta la propria energia. Le persone, senza dubbio, ma anche le cose, quelle che vediamo, mangiamo, tocchiamo… e quelle che indossiamo. E siamo convinti che le piccole scelte possano avere un enorme impatto sulla nostra energia e sul nostro benessere interiore ed esteriore!

Per questo, con ogni nostra creazione, ci dedichiamo al benessere delle persone e dell’ambiente. Scegliamo i migliori tessuti naturali ed ecosostenibili, rigorosamente realizzati e certificati in Italia e puntiamo sul Made in Italy in ogni fase del nostro processo creativo. Ogni capo viene realizzato in un raggio di 70km dalla nostra sede a Padova in piccole realtà, spesso a conduzione familiare. L’Italia è un Paese pieno di passione e amore e volevamo poter trasmettere questa energia attraverso i nostri prodotti”, sostiene Daniela Prandin – Founder e CEO CASAGiN

E poi… la Fiera del volontariato altoatesino!

“Io, tu, noi. Insieme per il bene!”: questo il motto che, anche quest’anno, guiderà più di 40 associazioni e organizzazioni del settore sociale e sanitario riunite in fiera per presentare le loro attività di volontariato. L’obiettivo dell’evento è quello di sensibilizzare il pubblico e allo stesso tempo di rafforzare il network. Perché anche fare del bene, prendersi cura degli altri e aiutarsi a vicenda fa parte di uno stile di vita sostenibile e consapevole. La settima edizione della fiera è organizzata dall’Ufficio provinciale Anziani e distretti sociali, Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone, Federazione per il Sociale e la Sanità, Comune di Bolzano e l’Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca.

Biolife 2022: 3.000 prodotti BIO di qualità – 10 Cooking & Fashion Shows +15 Workshop

Da giovedì 3 a domenica 6 novembre 9:30-18:30

Giovedì e venerdì ingresso gratuito

Ticket online – 5 euro invece di 6

Con il ticket online viaggio gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige.

Per i visitatori da fuori Provincia, la convenzione vale a partire da Salorno.

Informazioni e biglietti: www.biolife.it