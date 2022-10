Bolzano, nuova partnership tra Sparkasse e MF CentraleRisk

martedì, 18 ottobre 2022

Bolzano – Sparkasse e MF CentraleRisk: nuova partnership a servizio delle imprese del territorio. La Cassa di Risparmio di Bolzano e la Fintech del Gruppo Class Editori, MF CentraleRisk, annunciano l’avvio di una collaborazione, finalizzata a fornire alle PMI e alle imprese Corporate del Nordest uno strumento di presidio stabile delle informazioni della Centrale Rischi di Banca d’Italia.

Sparkasse ha siglato una collaborazione strategica con la fintech MF CentraleRisk per fornire alle aziende clienti nelle regioni servite dalla Banca (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia ed Emilia Romagna) un nuovo servizio che consente di ridurre i tempi di analisi delle informazioni registrate nella Centrale Rischi e concentrarsi quindi sulle azioni da intraprendere per migliorare il profilo di rischio aziendale. Lo strumento MF CentraleRisk rende, infatti, tali informazioni facilmente accessibili e fruibili per le imprese e sempre aggiornate, grazie ad una piattaforma dedicata e specifiche soluzioni on-cloud, con la possibilità di aderire anche a servizi

modulari accessori.

“Siamo lieti di poter offrire alle imprese, grazie alla nostra partnership con MF CentraleRisk, i migliori servizi per facilitare la gestione delle numerose informazioni fornite da Banca d’Italia, per permettere ai nostri clienti di liberare tempo operativo a favore delle decisioni aziendali più strategiche”, sottolinea Nicola Calabrò (nella foto), amministratore delegato e direttore Generale di Sparkasse.

“Sono lusingato della partnership siglata con Sparkasse, banca da sempre vicina alle imprese come da sua vocazione, divenuta il primo gruppo bancario territoriale nel Nordest,” commenta così Massimiliano Bosaro (nella foto in basso), promotore dell’iniziativa nonché fondatore, assieme a Class Editori, casa editrice di Milano Finanza (MF), di CentraleRisk S.p.A..