Bolzano: Interpoma Congress, il futuro della mela passa dall’innovazione tecnologica

martedì, 25 ottobre 2022

Bolzano – Interpoma Congress, il futuro della mela passa attraverso l’innovazione tecnologica. La rassegna è stata svelata nel programma e temi dal direttore di Fiera Bolzano, Thomas Mur, con gli interventi tra gli altri di Georg Kössler, presidente Consorzio Mela Alto Adige; Walter Guerra, responsabile Gruppo di lavoro Pomologia presso Centro di Sperimentazione Laimburg e nuovo coordinatore Interpoma Congress e Gerhard Dichgans, coordinatore della rivista Ipoma e collegamenti con esperti del settore (nella foto da sinistra Anna Crosignani (Project Manager Interpoma), Gerhard Dichgans (Coordinatore della rivista ipoma), Evi Götsch (Brand Manager Interpoma), Thomas Mur (Direttore Fiera Bolzano), Georg Kössler (Presidente Consorzio Mela Alto Adige), Anna Oberkofler (Consorzio Mela Alto Adige) e Walter Guerra (Responsabile Gruppo di lavoro Pomologia presso Centro di Sperimentazione Laimburg e nuovo coordinatore Interpoma Congress)

Si rinnova il tradizionale appuntamento con il Congresso internazionale di Interpoma. Il 17 e 18 novembre a Fiera Bolzano ospiti internazionali illustreranno e si confronteranno sulle nuove frontiere della produzione e della commercializzazione della mela. In ogni edizione, il Congresso affronta e anticipa trend di estrema attualità nel settore della mela, alla presenza di esperti provenienti da tutto il mondo. Anche quest’anno non mancheranno le novità, a partire dal nuovo coordinatore: Walter Guerra, responsabile del Gruppo di lavoro Pomologia del Centro di Ricerca Laimburg dal 2005, di cui è vicedirettore dal 2021.

Interpoma Congress si suddividerà in due sessioni, le mattine del 17 e 18 novembre. La prima giornata sarà incentrata sul tema “Nuove dinamiche nel settore melicolo degli Stati Uniti” e sarà presieduta da Gerhard Dichgans. Seguiranno gli interventi di Tim Welsh dellaColumbia Fruit Packers, Susan Brown della Horticulture and Plant Breeding Sections Cornell AgriTech, Tom Barnes di Category Partners, LLC e Stefano Musacchi della Washington State University. I quattro relatori forniranno una visione profonda degli sconvolgimenti in corso ed emergenti nella produzione di mele americane dal punto d i vista dell’agricoltore, del selezionatore di varietà, del commerciante e del ricercatore e consulente (nella foto da sinistra Thomas Mur e Walter Guerra).

Il 18 novembre verrà approfondito un tema molto attuale, quello della raccolta robotizzata. L’Agricoltura 4.0, secondo i dati più recenti dell’Osservatorio Smart Agrifood della School of Management del Politecnico di Milano, è un mercato in continua crescita in Italia, che ha avuto una vera e propria esplosione negli ultimi due anni, passando dai 540 milioni di euro di fatturato del primo semestre 2020 ai 1,6 miliardi nel 2021. Le soluzioni di Agricoltura 4.0 maggiormente utilizzate dagli agricoltori italiani sono i software gestionali e sistemi di monitoraggio e controllo delle macchine.

Nella seconda giornata di Interpoma Congress saranno presenti i principali produttori mondiali di robot per la raccolta del melo, che interverranno presentando le loro innovazioni. Si alterneranno sul palco Peter Ferguson di Advanced.farm (USA), Elia Bruni di Aigritec (Italia), Avi Kahani di FFRobotics (Israele), Chao Chen della Monash University (Australia), Han Smits di Munckhof (Olanda), Leopold Lucas e Hunter Jay di Ripe Robotics (Australia), e Yaniv Maor di Tevel Aerobotics Technologies (Israele). Seguirà infine una tavola rotonda tra tutti i relatori.

Interpoma 2022: 3 giorni – 25 anni di competenza – 490 aziende leader – 20.000 esperti da 70 Paesi

Da giovedì 17 fino a sabato 19 novembre 9-18.

