Bolzano, approvato il bilancio 2022 della Provincia

Bolzano – Il Consiglio provinciale ha approvato nella notte il bilancio provinciale 2022. Il documento illustrato dal presidente Arno Kompatscher ha una dotazione di 6,5 miliardi di euro.

­Il bilancio di previsione rappresenta per il presidente della Provincia Arno Kompatscher – relatore del documento finanziario – “la base per il lavoro nel nuovo anno e la premessa per poter adottare diverse misure, fornire servizi e garantire le attività alle cittadine e ai cittadini da parte della pubblica amministrazione. Nel 2022 ci sono 6,533 miliardi a disposizione, una buona base per amministrare e plasmare l’Alto Adige in modo autonomo”. Il presidente della Provincia ha ricordato le difficili trattative finanziarie con Roma che hanno preceduto la redazione del documento: “Alla fine siamo riusciti a concludere positivamente la trattativa riuscendo a ottenere un bilancio ben dotato. In questo modo possiamo finanziare i servizi di base, anche se alcune aree dovranno essere migliorate con il bilancio di assestamento, dato che il bilancio dispone di risorse che a fronte delle esigenze non basterà nonostante le sue dimensioni”. Il presidente Kompatscher ha parlato di un “dibattito intenso, difficile in Consiglio” nel quale specialmente tre temi sono stati spesso affrontati nelle relazioni dei consiglieri: la pandemia, la sostenibilità e il bilancio stesso.

Gli interventi sulla pandemia hanno mostrato che “siamo attualmente in una fase storica di perdita di fiducia, che riguarda i media e la politica così come l’economia e le istituzioni”. Sul tema della sostenibilità il presidente ha detto: “Sì, abbiamo bisogno di decisioni coraggiose, su larga scala nei piani della Provincia come il Piano Clima, dove si seguirà una procedura democratica e possiamo anche prendere molti spunti dal dibattito sul bilancio in questo Consiglio”. D’altro canto la sostenibilità è anche una politica fatta di piccoli passi. Kompatscher ha detto: “L’unanimità non ci sarà mai, ma vedo anche un consenso di base sulla sostenibilità qui in aula”. Il bilancio viene approvato in un momento in cui l’Europa tramite il “Green Deal” e l’Italia attraverso il PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza metteranno a disposizione molte risorse, per svoltare definitivamente nella direzione della sostenibilità. “Cogliere questa opportunità è una sfida che richiederà molto impegno e lavoro”. A prestare questo lavoro nella gestione sia delle trattative finanziarie che del bilancio da parte delle molte collaboratrici e dei molti collaboratori della pubblica amministrazione, ha ricordato Kompatscher, che in questo modo ha tenuto a evidenziare l’importanza dell’impegno del personale della Provincia chiamato a questo impegno.