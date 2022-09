Bolzano: aperte le candidature al I Wood Architecture Prize by Klimahouse

venerdì, 16 settembre 2022

Bolzano – Wood Architecture Prize by Klimahouse: aperte le candidature. Valorizzare l’impiego del legno per la promozione di un’architettura sostenibile e neutrale dal punto di vista climatico. È questa la premessa di fondo del primo premio sull’architettura in legno in Italia, il Wood Architecture Prize by Klimahouse, istituito da Fiera Bolzano in collaborazione con il Politecnico di Torino e lo Iuav di Venezia.

Fino al 6 gennaio 2023 sono aperte le candidature per partecipare alla prima edizione del Wood Architecture Prize by Klimahouse, l’unico riconoscimento in Italia destinato all’architettura in legno. Indetto da Fiera Bolzano in collaborazione con l’Università Iuav di Venezia e il Politecnico di Torino, il premio si propone di promuovere le molteplici possibilità offerte da questo materiale naturale ed estremamente versatile, attraverso la selezione di opere e progetti all’avanguardia realizzati in legno, provenienti da tutta Italia e riferiti ad un quadro temporale che va dal 2015 ad oggi.

Come spiega l’architetto Sandy Attia dello Studio Modus Architects, presidente di giuria: “Energia, ambiente e materie prime sono sempre stati elementi chiave per la valutazione delle soluzioni costruttive nell’ambito della progettazione architettonica, e oggi lo sono più che mai. Costruire in legno, però, rappresenta anche un’opportunità di valorizzare la tettonica – l’arte della costruzione – in un progetto unitario in cui questi elementi trovano un loro equilibrio. Il Wood Architecture Prize si rivolge a progetti che sono stati in grado, attraverso la loro architettura, di trasformare i requisiti della costruzione in legno in una forma d’arte”.

Il debutto dell’iniziativa, con la premiazione dei vincitori, avverrà durante la prossima edizione di Klimahouse, la fiera internazionale per l’edilizia e il risanamento ad alta efficienza energetica, che si terrà a Bolzano dall’8 all’11 marzo 2023.

Architetti, ingegneri, committenti ed innovatori del settore costruzioni hanno quindi tempo fino al 6 gennaio 2023 per presentare le loro opere, realizzate sul territorio italiano e che possono risalire fino all’anno 2015. Le tre categorie del premio sono: architettura realizzata con iniziativa privata con qualsiasi connotazione funzionale, architettura realizzata con iniziativa pubblica con qualsiasi connotazione funzionale e architettura sperimentale che comprende prototipi di edilizia abitativa innovativa, moduli abitativi esito di attività di ricerca progettuale e architetture temporanee.

Tra un totale di dodici finalisti (quattro per categoria), saranno premiati durante Klimahouse tre vincitori (uno per categoria) e sarà assegnata una menzione speciale per il giovane talento più promettente Under 35. I progettisti e le opere che si aggiudicheranno il premio saranno protagonisti del Waiting for Klimahouse Wood Summit 2024 e di altri eventi organizzati o partecipati da Fiera Bolzano, sinergici al mondo del legno; avranno inoltre diritto ad un abbonamento annuale al Network professionale del Gruppo 24ore, Partner 24 ore Professionisti Tecnici, oltre ad essere oggetto di un reportage fotografico professionale (nelle foto © Barbara Corsico) dedicato a cura dello studio fotografico Barbara Corsico. I progetti premiati avranno inoltre diritto alla pubblicazione su prestigiose riviste e strumenti di comunicazione.

Media partner dell’iniziativa, il Giornale dell’Architettura, Struttura Legno e il Network professionale, Partner24ore del Gruppo 24 ORE.

Per partecipare al Wood Architecture Prize è possibile inviare la candidatura, solo in modalità online, attraverso il form “Proponi la tua candidatura” da oggi fino al 6 gennaio 2023. Gli esiti della selezione saranno comunicati sul sito ufficiale del premio entro la fine del mese di gennaio 2023.

Il bando è disponibile sulla pagina dedicata al concorso.

Tutte le informazioni e candidature: www.fierabolzano.it/it/klimahouse/wood-architecture-prize.

di Ch. P.