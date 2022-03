Boario: la vicepresidente Letizia Moratti visita le Terme e il centro europeo Parkinson

venerdì, 18 marzo 2022

Darfo Boario Terme – La vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha visitato le Terme di Boario ed il centro europeo Parkinson, alla presenza dell’assessore regionale Alessandro Mattinzoli, dei consiglieri regionali Claudia Carzieri e Francesco Ghiroldi e dei consiglieri comunali Francesca Benedetti e Irene Abondio e incontrato la presidente Micaela Vielmi.

Regione Lombardia – ha ribadito la vicepresidente Letizia Moratti – “con la recente riforma sanitaria ha potenziato le strutture termali lombarde alle quali è stato riconosciuto il “Marchio Sistema sanitario regionale” al pari delle strutture sanitarie per l’erogazione dei servizi sanitari ai cittadini. Gli stabilimenti termali ora possono costituire punti di accesso per l’erogazione dei servizi di cura e riabilitazione ai cittadini”.

Nei prossimi mesi saranno portati avanti sui tavoli regionali tutte le iniziative per valutare percorsi di cura e riabilitazione a tutto tondo valorizzando la risorsa termale e promuovere un riconoscimento del centro europeo Parkinson center a livello regionale, struttura ormai riconosciuta a livello mondiale.

“Anche in vista delle prossime elezioni comunali porteremo avanti queste istanze sui tavoli regionali, in accordo e in collaborazione con la candidata sindaco Francesca Benedetti, che condivide questa linea di intervento come una di quelle su cui investire per il rilancio della nostra città”, ha concluso Irene Abondio.