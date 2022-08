Boario: dalla scoperta delle Terme alla Spa per tutti, le iniziative di agosto

lunedì, 8 agosto 2022

Boario Terme – Dalla scoperta delle Terme alla Spa per tutti. Pacchetti speciali in questo mese di agosto.

ALLA SCOPERTA DELLE CURE

Per dare maggiori possibilità al pubblico di conoscere proposte e contenute della clinica termale applicata a Boario, eccezionalmente per il mese di agosto le Terme di Boario propongono 3 pacchetti termali (utilizzabili dal lunedì al venerdì) mirati alla salute con trattamenti da usufruire in una giornata (55 euro) o due giornate (99 euro).

La proposta prevede tre pacchetti: Fangobalneoterapia con ozono e massaggio termale da 15 minuti; Balneoterapia con ozono e massaggio termale da 30 minuti e Fangobalneoterapia con ozono, inalazione e aerosol.

Info e prenotazioni: 0364 525555

UNA SPA PER TUTTI

Per i mesi di agosto e settembre la Spa “Salus per Aquam” delle Terme di Boario propone per i cittadini residenti nei Comuni convenzionati, la proroga della convenzione a soli 21 euro valida dal lunedì al venerdì (festivi e prefestivi esclusi) per il percorso Spa della durata di 3 ore, con possibilità di aggiungere all’esperienza l’aperitivo ad un costo di 4 euro per un totale quindi di 25 euro, con prenotazione non obbligatoria, ma consigliata.

La Spa inoltre, tra le altre varie proposte consiglia la speciale linea cosmetica da regalare per tutte le occasioni “effetto pelle” ed il fango termale per l’auto cura domestica.

Info e prenotazioni: 0364 525011