Benessere familiare, al via un master in Sardegna progettato da Tsm-Trentino School of Management

sabato, 8 ottobre 2022

Trento – Benessere familiare, al via un master in Sardegna. Sono 25 i partecipanti al Master in gestione delle politiche per il benessere familiare nella Regione Autonoma della Sardegna, progettato da Tsm-Trentino School of Management. L’iniziativa, partita giovedì 6 ottobre, nasce da un protocollo d’intesa, siglato 4 anni fa, fra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento, finalizzato a promuovere politiche in favore del benessere familiare. Il Master è stato presentato ieri a Cagliari nel corso della seconda convention regionale del Network Family in Italia.

L’obiettivo del Master, a cui partecipano dipendenti dei comuni o della stessa Regione, è di creare in Sardegna nuove competenze nel settore pubblico che, in sinergia con l’associazionismo familiare e il Terzo settore, siano alla base della capacità di innovare la progettazione e la gestione delle politiche per il welfare locale, in un’ottica family mainstreaming. Sono intervenuti (nella foto) Silvia Guazzini Tsm, Giovanni Deiana, dirigente dipartimento politiche sociali Regione autonoma Sardegna, Silvia Bruno, responsabile Unità lavoro, scuola e welfare Tsm, Paola Borz, direttrice Tsm; Lucia Claus, direttrice Ufficio Family audit Agenzia provinciale coesione sociale; Luciano Malfer, dirigente Agenzia provinciale coesione sociale.

“L’innovativa proposta formativa, ideata da Tsm-Trentino School of Management – ha evidenziato la direttrice della scuola di formazione della Provincia, Paola Borz – nasce dalla crescente attenzione di alcune amministrazioni regionali per le politiche relative al benessere territoriale portate avanti dal Trentino. Il Master è un’occasione importante per fare sistema – ha aggiunto – con esperti di management pubblico, di sviluppo locale, di welfare e innovazione sociale per le politiche per la famiglia”.

“Si inaugura in Sardegna il primo Master di politiche familiari – ha sottolineato Luciano Malfer, dirigente generale dell’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento – con l’obiettivo di creare una classe dirigente con competenze e conoscenze specifiche sui temi delle politiche per il benessere familiare. I processi verranno attivati tramite professionisti competenti e specializzati su questi temi in modo da rompere i paradigmi di operatività tradizionali. In sintesi, rottura dei vecchi paradigmi tramite cultura nuova sui temi del benessere familiare”.

Nel corso della convention, a cui hanno partecipato il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e Giovanni Deiana, dirigente generale del dipartimento politiche sociali della Regione Sardegna, 12 comuni, fra cui quello di Cagliari, hanno ricevuto la Certificazione Family e inizieranno ora un percorso che li porterà ad attuare le azioni concrete, sono ben 280, previste dai piani famiglia. Complessivamente, sono oltre 281mila le persone che in Sardegna vivono in un comune certificato Family.