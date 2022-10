Avio: omaggio di Francesco Moser al record di Filippo Ganna

domenica, 9 ottobre 2022

Avio (Trento) – Omaggio di Francesco Moser al record di Filippo Ganna. Quello che inizialmente voleva essere un omaggio al Trentodoc da parte del FAI – Castello di Avio (Trento) oggi si è trasformato in un grande elogio a Filippo Ganna e alla sua grande impresa che ieri sera lo ha portato ha migliorare il record dell’ora sino allo spaziale limite di 56,792 Kmh.

Protagonista dell’evento è stato “l’ex primatista italiano dell’Ora” Francesco Moser che nell’ambito dell’evento “Vino tra le mura: la sboccatura” ha sboccato e sciabolato alcune bottiglie del suo spumante 51,151 Trentodoc che ovviamente si rifà alla grande impresa di Città del Messico 1984. Moser ovviamente non ha lesinato i complimenti a Ganna e alla sua grande impresa.

Il Trentodoc è oggi il gioiello enologico del Trentino che annovera tra i grandi protagonisti proprio i vigneti della Vallagarina posti ai piedi del maniero sentinella della Valle dell’Adige meridionale. In totale 64 produttori che in questo fine settimana hanno dato vita ad una grande evento promozionale ospitato a Trento.

Oggi Francesco Moser è stato inizialmente protagonista della sboccatura, ovvero dell’apertura della bottiglia per togliere i rimasugli di lievito e zucchero al termine della fermentazione in cantina e prima dell’ultima fase di lavorazione in cantina che precede la messa in commercio con il tappo in sughero. Una cinquantina gli spettatori presenti. E poi ha sciabolato alcune bottiglie proprio in omaggio a Filippo Ganna.

Con questo evento il campione trentino potrà abbinare ai vari titoli vinti nella sua prestigiosa carriera sportiva anche quello di primo protagonista di quella che può essere definita la “Sboccatura del castellano”. Un titolo enoico simbolico che potrà affiancare ai numerosi riconoscimenti ricevuti in questi anni in Italia e all’estero.

Vino tra le mura – La sboccatura è stata ideata dal FAI – Castello di Avio con l’intento di coinvolgere annualmente i produttori aderenti al Consorzio Trentodoc. Il campione trentino è oggi apprezzato produttore enologico assieme ai suoi figli nella tenuta di Maso Warth, a Gardolo di Mezzo, sulla collina a Nord di Trento. Una nuova professione dove sta ottenendo importanti riconoscimenti esattamente come avvenuto nella sua precedente attività professionale. Non a caso la sua top produzione ha ricevuto recentemente l’assegnazione dei Tre Bicchieri Gambero Rosso.

Reduce da una gara a Bergamo Francesco Moser si è esibito nella sboccatura a la volée di alcune sue bottiglie esattamente come facevano decine di anni fa i mastri cantinieri delle più prestigiose cantine del Metodo Classico in Trentino. Ma ha anche aperto alcune preziose bottiglie con la sciabolatura, un momento speciale praticato storicamente nei prestigiosi ricevimenti ad appannaggio degli alti ufficiali ed oggi salito a rango di momento imperdibile nei festeggiamenti tanto da diventare alternativo alla tradizionale apertura delle bottiglie. Un gesto tecnico – lo potremo definire – che ha avuto come destinatario Filippo Ganna al quale Moser – che venerdì aveva pronosticato il raggiungimento dei 56 Kmh – ha promesso una bottiglie speciale commemorativa del record. La giornata si è chiusa con la visita allo storico maniero e con l’assaggio di alcuni piatti preparati dalla Locanda del castello.