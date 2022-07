Attivato dai vigili del fuoco il servizio antincendio sul Garda

domenica, 17 luglio 2022

Salò – Servizio antincendio sul lago di Garda ed addestramenti congiunti-attività SAR, in concorso con la Guardia Costiera. Dalla giornata odierna un equipaggio del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia sarà impegnato nel soccorso sullo specchio del lago di Garda. Le unità che saranno impegnate, in concomitanza con la Guardia Costiera, che coordina il soccorso nelle acque Gardesane, garantiranno una risposta immediata al contrasto del rischio acquatico sul lago.

L’equipaggio, composto da tre operatori, addestratosi nei mesi appena passati, garantirà un servizio nelle giornate dei week end dal venerdì alla domenica fino alla metà del mese di settembre e tutti i giorni nelle settimane centrali di agosto dove il flusso di turisti sarà all’apice della stagione.

In campo due imbarcazioni settate per contrastare sia i soccorsi di natanti in difficoltà sia i pericoli di incendi che potrebbero verificarsi in seguito ad un incidente. Il numero unico 112 NUE è per richieste di soccorso.