Asst Garda, a Desenzano riparte il corso di accompagnamento alla nascita

venerdì, 14 ottobre 2022

Desenzano del Garda – Riparte in presenza il corso di accompagnamento alla nascita, importante alleato durante la gravidanza. Per questa occasione è stato creato all’interno del reparto di ginecologia ed ostetricia un nuovo ambiente accogliente e confortevole che ospiterà le gestanti, le aiuterà a familiarizzare con lo staff della Sala Parto.

“E’ importante evidenziare quanto il punto nascite del presidio di Desenzano si muova in controtendenza rispetto al fenomeno di denatalità in atto da diversi anni – ha commentato Mario Alparone, Direttore Generale dell’ASST Garda -. Il nostro Ospedale vanta un incremento nel numero di parti gestiti grazie soprattutto alla qualità dei suoi professionisti ed alla gestione di un percorso materno infantile completo”.

Il corso di accompagnamento alla nascita è un percorso fondamentale perché offre ai futuri genitori un’occasione di confronto e di scambio sull’esperienza dell’attesa e del parto. Ogni futura mamma ha l’esigenza di avere informazioni e risposte sul parto, sull’allattamento e sull’accudimento del neonato. Le figure professionali che le seguiranno hanno anche lo scopo di fornire alle future mamme tecniche adeguate ad affrontare la paura e il dolore durante il travaglio.

Numerosi studi dimostrano e confermano che frequentare corsi di accompagnamento alla nascita, rende più sicure e serene la donne al momento del parto e il puerperio.

Il corso sarà gestito da Ostetriche esperte, anestesisti dedicati al parto analgesia.

Probabilmente verrà ripreso anche il corso sulla sicurezza stradale dedicato alle gestanti. Il corso iniziato circa 10 anni fa fu sospeso a fine gennaio 2020 per emergenza Covid 19. E’ gestito da un Ispettore della Polizia stradale di Desenzano e tratta importanti argomenti come: la guida sicura in gravidanza con l’utilizzo corretto della cintura di sicurezza, la posizione del sedile di guida e cosa prevede la normativa vigente, Cosa non si deve fare quando si guida ossia l’uso del telefonino, navigatore, audio elevato e la guida sportiva.

La sicurezza nella guida con il bambino: il seggiolino, blocco portiere e finestrini, omologazione dei presidi utilizzati, divieto di fumo, e climatizzazione adeguata, l’utilizzo dei nuovi sistemi antiabbandono “baby allarme”. Le sanzioni nei casi di inadempienze.