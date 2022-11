Assegnati i lavori di messa in sicurezza del cavalcavia di Cividate Camuno

mercoledì, 23 novembre 2022

Camuno ( Brescia) – I lavori di messa in sicurezza del cavalcavia della Provinciale 345 a Cividate Camuno (Brescia) saranno eseguiti dalla Srl 52 Costruzioni di Sapri, che si è aggiudicata l’appalto indetto dalla Provincia di Brescia. Il cantiere è in fase di allestimento, poi prenderanno avvio le opere attese da anni. La Provincia di Brescia ha stanziato per i lavori un milione e 400mila euro

Nel frattempo è stata emessa dalla Polizia locale dell’Unione degli Antichi Borghi un’ordinanza di chiusura temporanea della ciclabile dell’Oglio lungo le sponde del fiume in corrispondenza del ponte della Provinciale 345 e rimane in vigore l’ordinanza che permette il transito sul cavalcavia ai mezzi con carico inferiore alle 100 tonnellate