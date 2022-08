Assegnati altri 4 milioni di euro a Trentino Sviluppo

sabato, 13 agosto 2022

Trento – Assegnate risorse aggiuntive per 4 milioni di euro a Trentino Sviluppo. È stato approvato con delibera della Giunta provinciale – su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli – il Piano attività 2022-2024 di Trentino Sviluppo. Nello specifico sono state destinate alla società di sistema provinciale ulteriori risorse per 4 milioni di euro. I finanziamenti sono funzionali allo sviluppo del nuovo impianto di servizi articolati sui bisogni delle imprese e sulla riorganizzazione dell’ente avvenuta nel dicembre scorso. Il nuovo portafoglio di servizi verrà illustrato e condiviso in autunno con le associazioni di categoria e le aziende del territorio.

L’assessore allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma di Trento sottolinea come tali risorse vadano ad alimentare i servizi offerti da Trentino Sviluppo, rifocalizzati sulle esigenze e caratteristiche del tessuto produttivo locale e riprogettati tenendo conto delle traiettorie di sviluppo del sistema economico provinciale delineate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente S3, che vede nella meccatronica, nelle scienze della vita, nella sostenibilità, nel rafforzamento dell’economia di montagna e nelle energie rinnovabili le eccellenze su cui investire per garantire la competitività dell’economia trentina.

Lo stanziamento di 4 milioni di euro approvato oggi porta quindi a 12,9 milioni di euro la dotazione di risorse a disposizione di Trentino Sviluppo per il triennio 2022-2024.

Tali risorse si articolano in due ambiti. Il primo “Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi – Ambito Servizi” afferisce al Fondo per lo sviluppo dell’economia trentina di cui all’art 33 della legge provinciale 6/1999 sugli incentivi alle imprese.

Articolato in otto macro-voci, l’Ambito Servizi si presenta rinnovato e ancora più focalizzato sugli specifici bisogni delle imprese trentine rispetto alle annualità precedenti. Il nuovo assetto è frutto anche della riorganizzazione di Trentino Sviluppo approvata dal Consiglio di Amministrazione della società nel dicembre 2021, a cui è seguita l’analisi dei servizi offerti alle imprese sulla base della quale sono stati ridefiniti i servizi esistenti e ne sono stati creati di nuovi.

Il secondo ambito d’intervento, l’Ambito Contributi, si presenta invece nella sua consueta veste di macro-voce unica, che accoglie gli avvisi relativi alla concessione di contributi alle imprese, tra cui i bandi in corso per lo stimolo ed il supporto alla nuova impresa giovanile e femminile ed il bando che finanzia gli investimenti innovativi nelle piccole e medie imprese.