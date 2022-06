Ascovilo e i vini lombardi al grande evento Vinoforum

domenica, 5 giugno 2022

Milano – Un grande appuntamento del vino vede protagonista Ascovilo, l’associazione di tredici consorzi vitivinicoli lombardi, guidata da Giovanna Prandini e i vini del Garda e Mantovano. Al Vinoforum, l’evento in programma a Roma dal 10 al 19 giugno per promuoverne l’eccellenza e valorizzare il business enogastronomico.

L’associazione, guidata da Giovanna Prandini (nella foto) tra l’altro, supporterà la rivista di settore Winetales Magazine alla diciannovesima edizione dell’appuntamento capitolino dedicato al vino e che ogni anno è in grado di ospitare circa 50mila visitatori.

La Lombardia e i suoi vini si racconteranno per dieci giorni attraverso degustazioni e masterclass realizzate all’interno dell’area di Winetales Magazine con la collaborazione di Beacon, azienda specializzata nell’internazionalizzazione delle aziende italiane. In particolare a Roma saranno presenti il consorzio Lugana, il Moscato di Scanso, il Consorzio Garda e quello dei vini mantovani.

“Le nostre produzioni vitivinicole sono espressione di un territorio dal grande potenziale, tuttavia talvolta il nostro

impegno non viene adeguatamente comunicato – sottolinea Giovanna Prandini, bresciana, presidente di Ascovilo -. Sono felice di dare il via a questa collaborazione certa che l’opportunità di presentarci in un mercato estremamente interessante per il consumo del vino italiano possa sostenere il tentativo dei nostri consorzi di promuovere le denominazioni Dop e Igp di Lombardia”.