Arco: festeggiata la neo centenaria Angela Foresti

mercoledì, 2 marzo 2022

Arco – Ha compiuto 100 anni Angela Foresti, la Fondazione Comunità di Arco (Trento) ha festeggiato lo straordinario traguardo con una cerimonia molto sentita.

Nata a Praso (Trento), prima dei quatto figli di Simone e Caterina, Angela Foresti nel 1947 si sposa con Aldo Filosi, dal quale nascono tre figli: Bruno, Giglio e Rosella. Nel 1952 la tragica svolta: la morte prematura del marito, trentaduenne, e il trasferimento a Riva del Garda (Trento), assieme ai tre figli, grazie all’aiuto del fratello Giglio, religioso che in quegli anni era cappellano in città. Il quale la aiuta a trovare un lavoro con cui poter mantenere la famiglia; prima alla Raddi e poi, alla chiusura, alla Nuova Motori in località Baltera. Angela è sempre stata in grande salute, fino agli ultimi anni, quando la morte di due figli, Bruno nel 2017 e Giglio nel 2020, l’ha duramente provata e ne ha minato la salute, suggerendo lo scorso novembre il trasferimento nella casa di soggiorno Fondazione di Arco (nelle foto i festeggiamenti con la figlia Rosella, la prima a destra, e i quattro nipoti; e sotto Angela Foresti con il sindaco di Arco Alessandro Betta (in basso alla sua destra) e (in piedi da sinistra) il presidente della Fondazione Comunità di Arco Paolo Mattei, la sindaca di Valdaone Ketty Pellizzari e la figlia Rosella Filosi).

Qui la grande festa con la figlia Rosella, i quattro nipoti con le famiglie e i sette pronipoti; l’ultimo dei quali, Lisa, nata lo scorso novembre. Angela è stata festeggiata da ben tre sindaci: quello della città dove ha vissuto tanti anni, Riva del Garda, Cristina Santi, che le ha inviato un biglietto di auguri accompagnato a un mazzo di fiori; quello della città dove vive ora, Arco, Alessandro Betta; e quello del Comune del paese natale, Valdaone, Ketty Pellizzari, presenti alla festa.