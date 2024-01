APT Garda Dolomiti ha dato il benvenuto a Ronzo-Chienis

venerdì, 5 gennaio 2024

Riva del Garda (Trento) – Dopo il primo incontro operativo dello scorso ottobre tra Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. e gli operatori turistici della Val di Gresta, l’APT ha iniziato l’anno nuovo accogliendo il Comune di Ronzo-Chienis all’interno del proprio ambito turistico.

Il nuovo territorio, al fianco di Garda Trentino, Comano, Valle di Ledro e Valle dei Laghi, arricchisce così ulteriormente la vasta offerta che il comprensorio propone, con un particolare focus su gastronomia e relax. Non a caso la Val di Gresta è conosciuta come “l’orto biologico del Trentino” con i suoi preziosi ortaggi, come cavolo cappuccio e patate. In Val di Gresta, infatti il verde domina in tutte le sue sfumature e i ritmi rallentano. Foto di Tommaso Prugnola.

“Come già affermato in occasione dell’incontro con gli operatori locali dello scorso ottobre, – ha affermato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti – la Val di Gresta, con i suoi paesaggi, la ricca produzione di ortaggi e i numerosi percorsi bike e trekking, rappresenta un grande arricchimento dell’offerta territoriale del Garda Trentino. Stiamo già collaborando molto bene con l’Amministrazione Comunale e le associazioni di Ronzo-Chienis, ma siamo aperti a lavorare assieme alle altre realtà che operano in Val di Gresta. In qualità di Presidente dell’APT non posso che essere soddisfatto di questo percorso intrapreso assieme”.

La Val di Gresta si presenta infatti come la destinazione ideale per tutti coloro che desiderano vivere una vacanza più rilassata nell’entroterra, assaporando cibi sani e biologici e godendo dell’effetto rigenerante dei boschi che circondano Ronzo-Chienis o dei percorsi bike o trekking verso il Monte Stivo e verso Passo Bordala, sempre in coerenza con il posizionamento di destinazione.

“Siamo molto felici – ha aggiunto il Sindaco del Comune di Ronzo-Chienis Gianni Carotta – dell’entrata del nostro Comune nell’ambito turistico di Garda Dolomiti S.p.A. e siamo certi che questo passaggio sia di grande valore non solo in termini di potenziamento del prodotto turistico del Garda Trentino, ma anche per la visibilità del nostro territorio attraverso tutti i canali promozionali gestiti dall’Azienda per il Turismo. Solo a titolo d’esempio, nei giorni scorsi abbiamo svolto presso la sede dell’APT un incontro con il Consorzio Ortofrutticolo Val di Gresta per ragionare assieme su come promuovere al meglio la nostra offerta enogastronomica”.

L’APT ha infatti già mosso i primi passi per dare la giusta visibilità al territorio, in primis con la creazione di una pagina dedicata sul sito di destinazione (www.gardatrentino.it/valdigresta), al fine di valorizzare una nuova proposta presentando agli ospiti il connubio ideale tra attività sportive all’aria aperta, cucina sana e relax.