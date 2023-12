Aprica, torna il corso di sci e snowboard dedicata ai bambini

venerdì, 15 dicembre 2023

Aprica (Sondrio) – Come ogni anno il Consorzio Turistico Media Valtellina organizza per gennaio, febbraio e marzo il corso di sci e snowboard sulle piste di Aprica (Sondrio). L’iniziativa – come sempre fortemente voluta dalla Comunità montana – è dedicata ai bambini e agli adulti residenti nel mandamento di Tirano.

Le date previste sono 13, 20 e 27 gennaio, 3, 10 e 24 febbraio, e infine il 2 e 9 marzo. In totale 8 lezioni dalle ore 15.00 alle ore 17.00 a 110 euro e per i non possessori dello skipass provinciale tessera impianti a 120 euro (valida anche per un accompagnatore), oltre a 5 euro di cauzione Keycard, fruibile per 8 skipass pomeridiani dalle 13 alle 17.

Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 11 gennaio 2024 presso la Scuola Italiana Sci Aprica, numero di telefono 0342.745108, e-mail apricasci@gmail.com