Aprica: il sindaco Dario Corvi al lavoro, novità in Giunta

giovedì, 16 giugno 2022

Aprica – Dopo le elezioni comunali il sindaco di Aprica (Sondrio), Dario Corvi, alla guida della lista “Aprica al futuro” è già al lavoro per portare avanti progetti e opere pubbliche. “I prossimi anni – spiega il sindaco Dario Corvi, dopo aver ringraziato gli elettori per aver creduto nel progetto cinque anni fa e per aver riconfermato la fiducia alle recente comunali – saranno fondamentali e dobbiamo avere il coraggio di proseguire nel cambiamento avviato per continuare a far crescere Aprica”. “Siamo consapevoli – aggiunge – che per farlo talvolta bisogna rompere vecchi equilibri creandone di nuovi. L’importante è farlo con un progetto chiaro”.

Il sindaco Dario Corvi sta lavorando per predisporre la Giunta e ci saranno anche consiglieri delegati. Per i due posti, uno da vicesindaco e l’altro da assessore sono in quattro a contenderselo: Marco Balsarini, vicesindaco uscente il più votato con 86 preferenze, il volto nuovo della lista “Aprica al futuro” Fulvio Ghisla, Franco Negri e Alessandro Damiani.