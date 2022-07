Apre al pubblico la centrale di Prestone a Campodolcino

martedì, 19 luglio 2022

Campodolcino – La centrale idroelettrica di A2A di Prestone a Campodolcino (Sondrio) apre al pubblico per la prima volta. Domenica 31 luglio A2A, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Campodolcino e il Consorzio turistico Valchiavenna, aprirà per la prima volta al pubblico la Centrale Idroelettrica di Prestone (foto © A2A), un’occasione per scoprire da vicino come si produce energia verde dalle nostre montagne.

L’impianto sarà visitabile gratuitamente attraverso la guida dei tecnici A2A, che porteranno i visitatori alla scoperta di un luogo dove natura e tecnologia si incontrano, per conoscere da vicino un patrimonio infrastrutturale strategico.

Il percorso riguarderà la traversa fluviale e la centrale di produzione, entrambe recentemente coinvolte in un importante piano di manutenzione e sviluppo. Una mostra fotografica proietterà i visitatori indietro nel tempo, portandoli a scoprire le principali parti dell’impianto all’epoca della costruzione: la diga di Isola, la centrale di Prestone e appunto la traversa.

Un percorso avvincente, che porterà il visitatore non solo a constatare il perfetto inserimento dell’impianto industriale del contesto del territorio, ma anche ad apprezzare il contributo dato, tra gli altri, dalle maestranze del territorio.

Mantenere viva la storia e i rapporti con la Comunità, in particolare nei territori idroelettrici, costituiscono le fondamenta su cui costruire le attuali sfide della transizione energetica.

Le visite guidate all’interno della diga si terranno dalle 9-17 orario continuato e saranno solo su prenotazione attraverso il servizio del Consorzio Turistico della Valchiavenna, inviando una mail all’indirizzo campodolcino@valtellina.it, telefonando al numero 0343-50611 oppure recandosi presso uno degli infopoint di Campodolcino o di Chiavenna.