Appello da Bolzano: la minoranza tedesca in Polonia rischia di sparire

giovedì, 17 novembre 2022

Bolzano – La minoranza tedesca in Polonia rischia di sparire e chiede aiuto alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. L’assessore regionale alle minoranze linguistiche Manfred Vallazza insieme al Presidente del Consiglio regionale Josef Noggler ha incontrato a Bolzano i 25 alunni e le due insegnanti della scuola Montessori di Oppole/Oppeln nella regione della Slesia.

L’attuale governo polacco ha tolto i fondi per la tutela della minoranza tedesca e ha ridotto le ore scolastiche di tedesco da tre a solo una alla settimana – ha spiegato l’insegnante Margarethe Wysdak – in questo modo la nostra lingua madre rischia nel tempo di essere cancellata e di sparire con essa anche la nostra comunità ”.

Una cosa del genere era già capitata durante il periodo comunista ha raccontato la delegazione. Dopo la caduta del muro di Berlino la comunità della Slesia, che conta 350 mila abitanti di ceppo germanico, aveva potuto riassaporare la libertà di poter tutelare la propria identità tedesca e preservarla nel futuro insegnando ai propri figli la lingua dei loro padri. Ora però si rischia un salto all’indietro.

“Quello che sta accadendo è ingiustificabile e rischia di portare alla morte della lingua tedesca in Polonia – ha dichiarato al termine dell’incontro l’assessore Vallazza – come Regione daremo un aiuto economico affinché la comunità tedesca possa continuare a preservare la propria cultura, la propria identità e a insegnare il tedesco nelle loro scuole. La Provincia Autonoma di Bolzano è un esempio nel mondo di come italiani, tedeschi e ladini possano convivere insieme rispettando tradizioni, cultura e lingua di ogni singolo popolo”.