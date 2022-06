Aperta Expo Riva Schuh & Gardabags nel segno dell’innovazione

sabato, 11 giugno 2022

Riva del Garda – E’ stata inaugurata oggi Expo Riva Schuh & Gardabags a Riva del Garda (Trento) che vede la presenza di 41 Paesi, più di 1.000 espositori, brand e aziende rappresentate nell’offerta espositiva del marketplace internazionale dedicato alla calzatura e all’accessorio che accoglie top buyer e visitatori con un ricco panel di eventi.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi, la direttrice Alessandra Albarelli, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, il sindaco di Riva del Garda, Cristina Santi, la senatrice Donatella Conzatti, il senatore Andrea de Bertoldi, l’onorevole Diego Binelli, il direttore di ICE, Roberto Luogo, quindi esponenti delle associazioni imprenditoriali, commerciali, artigianali e turistici.

Il presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini (nel video) ha spiegato: “I numeri cosa dicono che la pandemia non ha scalfito Expo Riva Schuh, e che rimane la rassegna nei suoi appuntamenti di Riva del Garda rimane il più grande appuntamento mondiale della intermediazione della calzatura, infine il Made in Italy (sono presenti 300 espositori ndr.) non viene annacquata anzi in questo contesto trova valorizzata le peculiarità”. “Le fiere in presenza – ha ribadito Pellegrini – non sono tramontate, anzi ci sarà bisogno di altre fiere in presenza”. Il presidente Roberto Pellegrini ha illustrato i legami con ICE e le novità della 97esima edizione di Expo Riva Schuh con gli obiettivi dell’internazionalizzazione e dell’innovazione. Infatti in questa edizione i riflettori sono puntati sui mercati strategici di India, Turchia, Cina e Brasile e sull’innovazione, al centro del progetto Innovation Village Retail Hub.

La direttrice Alessandra Albarelli (nel video) ha illustrato i dati del mercato della calzatura sull’offerta di servizi nuovi e innovativi che permettono di profilare la domanda e incrociarla sempre meglio con l’offerta creando il perfetto match tra le due per trasformare la fiera in un’efficiente piattaforma di networking e business è l’obiettivo che ci siamo posti, così da “rendere Expo Riva Schuh & Gardabags “The right place to be”, il posto dove incontrare la community, dove fare un’esperienza di business unica e completa, è sicuramente il fattore che contraddistingue la kermesse e le conferisce una forte identità, che nel tempo ha saputo evolversi adottando iniziative innovative in linea con l’evoluzione del mercato”.

Sono poi intervenuti il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, il sindaco di Riva Cristina Santi, della senatrice Donatella Conzatti, del senatore Andrea de Bertoldi, dell’onorevole Diego Binelli e del direttore ICE Roberto Luogo.

“Ce l’abbiano fatta – ha detto Cristina Santi – siamo in presenza e questa rassegna è al passo con i tempi e importante per la ricaduto sul territorio dell’Alto Garda”, mentre il presidente Maurizio Fugatti ha posto l’accento sulla ripartenza: “E’ importante perché riuscire a organizzare eventi di questo genere è un segnale concreto e importante per Riva del Garda e per il Trentino. Il momento è delicato, pandemia, guerra, rincaro delle materie prime, abbiamo bisogno di momenti di speranza e fiducia e guardare al futuro”. La senatrice Conzatti è intervenuta sulla fiera che vede Riva del Garda al quarto posto a livello nazionale e ribadito l’importanza di essere tornati in presenza, mentre il senatore Andrea de Bertoldi e l’onorevole Diego Binelli hanno evidenziato come Riva del Garda Fierecongressi sia ripartita alla grande, con manifestazioni in linea con la pre-pandemia e nei prossimi decreti saranno introdotti provvedimenti finanziari (crediti d’imposta ndr.) per enti fieristici ed espositori.

Expo Riva Schuh & Gardabags (nelle foto © Jacopo Salvi) è un punto di riferimento per il mercato internazionale delle calzature di volume e degli accessori unico: i 1000 e più espositori, che sui 25 mila metri quadri della fiera, presentano le collezioni – comprensive di 4000 prodotti – per un ampio ventaglio di proposte e un’offerta espositiva unica nel suo genere. La riprova viene, nel dettaglio, dalle realtà strategiche presenti – Italia, Cina, Turchia, India, Pakistan, Brasile, Spagna, Portogallo, Germania – a cui si affianca una nutrita rappresentanza dell’area asiatica che include aziende provenienti da Indonesia, Bangladesh e Malesia. Anche la produzione cinese è presente con un’ottantina di aziende, sia in modalità fisica sia con l’utilizzo di stand ibridi, un servizio che consente di esporre fisicamente i campionari in fiera e gestire le trattative commerciali virtualmente a distanza, con la possibilità di continuare a fare business nonostante le limitazioni del periodo.

Ad arricchire ulteriormente l’aspetto di hub globale della fiera è la massiccia presenza di buyer con delegazioni ufficiali provenienti da oltre 20 Paesi stranieri – tra Nord Europa, America, Asia Centrale, Medio Oriente, Estremo Oriente e Africa – resa possibile grazie al proficuo percorso di networking sviluppato e al programma di internazionalizzazione frutto della collaborazione con l’Agenzia ICE (ITA – Italian Trade Agency).

Al termine degli interventi il taglio del nastro di Expo Riva Schuh & Gardabags.