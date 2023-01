Angolo Terme: l’assessore regionale Caparini ha premiato la Protezione Civile

lunedì, 30 gennaio 2023

Angolo Terme (Brescia) – Un momento importante per la comunità di Angolo Terme (Brescia): ieri l’Amministrazione comunale, con in testa il sindaco Alessandro Morandini, e l’assessore regionale al Bilancio Davide Caparini hanno incontrato i volontari dei Gruppi Protezione Civile Anfurro e Protezione Civile ANA Angolo e li hanno ringraziati per il lavoro che svolgono sul territorio .

Per l’Amministrazione comunale è stata anche l’occasione di ringraziare Regione Lombardia e l’assessore regionale Davide Caparini dell’attenzione posta al territorio di Angolo e per l’importante contributo a fondo perduto che permetterà alla Protezione Civile di acquistare un nuovo PickUp.

“Ho avuto il privilegio di premiare i volontari di Protezione Civile di Angolo Terme – ha detto l’assessore Davide Caparini -. Grazie al sindaco Morandini e a tutta l’amministrazione comunale per l’invito e soprattutto grazie a tutti i volontari che ogni giorno si impegnano per il nostro territorio”.

Oltre alla premiazione dei volontari di Protezione Civile è stato presentato il progetto di ricostruzione della strada di Terzano colpita dall’alluvione nel maggio 2022