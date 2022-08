Angolo Terme, festa patronale di San Lorenzo: il programma

martedì, 9 agosto 2022

Angolo Terme – Festeggiamenti del patrono San Lorenzo ad Angolo Terme (Brescia). Questa sera – martedì 9 agosto – vigilia della festa patronale è in programma – inizio alle 20:45 – nella chiesa parrocchiale di Angolo il concerto “Luce, la vita oltre la morte”, con l’esibizione del coro Ana di Valcamonica e la corale San Lorenzo. Durante il concerto saranno ricordate le vittime innocenti della guerra e saranno ospiti Christopher Martin e Ivan Moreschi, insegnanti del liceo Golgi di Breno (Brescia), partiti il 18 luglio in bicicletta da Breno per raggiungere l’Ucraina che racconteranno la loro pedalata di 1.700 chilometri dedicata alla pace e promossa per sostenere l’associazione Domani Zavtra nell’acquisto di un’ambulanza da donare all’ospedale di Kiev. A queste due testimonianze si aggiungerà quella di una ragazza ucraina ospite in Valle Camonica.

Domani – mercoledì 10 agosto – festa patronale di San Lorenzo, alle 17 nella chiesa parrocchiale sarà celebrata la Messa solenne, presieduta da don Alfredo Scaratti, assistente diocesano di Azione Cattolica e Acli. Seguirà la processione per le vie del paese allietata dal concerto della banda e dei suoi giovani allievi presso la fontana dell’Olmo. In oratorio verrà allestito lo stand gastronomico per chiudere i festeggiamenti con spiedo e polenta, mentre nella vie centrali del paese verranno allestite bancarelle e stand con prodotti locali. La chiusura della serata sarà con lo spettacolo pirotecnico.