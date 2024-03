Anche nel 2024, il Garda Trentino ha il vento in poppa: calendario regate

mercoledì, 13 marzo 2024

Riva del Garda (Trento) – Presentato il ricchissimo calendario di regate per la stagione 2024, con oltre 70 eventi su 220 giornate di regate fino a novembre. Grande attesa per i Campionati Mondiali Giovanili di Vela del prossimo luglio, l’evento di punta della vela giovanile a livello globale. Foto di Dennis Pasini / Vitesse.

Sulle acque del Lago di Garda inizia a spirare vento di primavera, e le vele sono già pronte ad aprirsi. È stato presentato presso il Circolo Vela Torbole il ricco calendario degli appuntamenti velici del 2024 che anche quest’anno animerà il Garda Trentino fino a metà novembre.

La conferenza stampa, organizzata da Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. e dal Consorzio Garda Trentino Vela, ha visto la partecipazione – tra gli altri – del Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, dell’Amministratore Delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini, del Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, della Presidente del CONI Provinciale Trentino Paola Mora, del Sindaco del Comune di Nago-Torbole Gianni Morandi, del Presidente pro tempore del Consorzio Garda Trentino Vela e del Circolo Surf Torbole Armando Bronzetti, del Presidente del Circolo Vela Torbole Mauro Versini, del Consigliere e Direttore Tecnico della Fraglia Vela Riva Paolo Matteotti, del Presidente del Circolo Vela Arco Carlo Pompili, del Presidente del Comitato Organizzatore dei Campionati Mondiali Giovanili di Vela Walter Cavallucci, dell’Event Manager World Sailing Pedro Rodrigues e del Campione del Mondo iQFOiL Nicolò Renna.

“Come APT abbiamo preso sotto la nostra ala il movimento velico, comunicandolo e promuovendolo anche per estenderne la stagionalità: qui, infatti, la vela si può praticare tutto l’anno. Le presenze legate al turismo velico superano i 300.000 pernottamenti, con regate storiche che portano migliaia di ragazzi nel Garda Trentino, che ripartono con addosso emozioni che rimangono tutta la vita. Il mondo della vela sul lago di Garda è poi rappresentato dai nostri ambassador, talenti unici che sono motivo di grande orgoglio per tutti noi, tre dei quali rappresenteranno l’Italia e il nostro territorio alle Olimpiadi di Parigi” – ha dichiarato Silvio Rigatti, Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.

Fino a novembre sono in programma oltre 70 regate, distribuite su 220 giornate, tra Fraglia Vela Riva, Lega Navale Italiana Riva del Garda, Circolo Vela Torbole, Circolo Vela Arco, Circolo Surf Torbole e Associazione Vela Lago di Ledro, ma sarà il mese di luglio ad ospitare l’evento più atteso dell’anno, i Campionati Mondiali Giovanili di Vela, l’evento velico più importante – dopo l’Olimpiade – per World Sailing.

“Il ruolo del Garda Trentino è altamente strategico nel movimento velico nazionale, come dimostra anche la rappresentanza senza precedenti degli atleti di questo territorio ai Giochi Olimpici. Sarà un 2024 speciale e ricco di opportunità per promuovere e comunicare la vela, non solo con le Olimpiadi, ma anche con la Coppa America ad ottobre in Europa e con i Mondiali Giovanili nel Garda Trentino: un’occasione straordinaria per presentare il movimento velico ad un pubblico più ampio, grazie anche al supporto delle immagini TV” – ha dichiarato il Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre.

Il Garda Trentino, oltre ai Mondiali Giovanili di Vela, ospiterà anche numerosi altri eventi europei e mondiali di classe, come Windsurfer European Championships, Australian 18 Footers European Championship, O’pen Skiff World Championships, I14 World Championship, M32 World Championships, e regate di classi foil, tra cui una tappa della 69F Youth Foiling Gold Cup, una della 69F Cup Europe, nonché il Campionato Italiano Waszp.

“La vela non è solo sport ma una vera filosofia: regala emozioni perché dà la percezione del bello, della fatica e anche del sapersi misurare in un ambiente non sempre accondiscendente, ma allo stesso tempo gratificante. Il Trentino ha colto l’opportunità dello sport, puntando alla vacanza attiva non solo per i giovani ma anche per persone di età più matura: anche questo si traduce in un turismo di qualità in Trentino – ha aggiunto la Presidente del CONI Provinciale Trentino Paola Mora -. Avere quattro atleti qualificati alle Olimpiadi, cresciuti nel territorio, non è affatto banale: questo è anche merito del grande lavoro dei circoli, perché se non ci fossero famiglie e gli allenatori che capiscono il talento degli atleti, questi ragazzi non potrebbero arrivare tanto in alto.”

La lunga tradizione che contraddistingue il mondo della vela nel Garda Trentino è testimoniata non solo dalle regate storiche disputate nel territorio, come l’Optimist d’Argento che quest’anno giunge alla 49sima edizione, il Lake Garda Meeting alla 42sima o la One Hour Classic alla 35sima, ma anche dalla lunga storia degli stessi circoli velici. L’anno scorso, infatti, il Circolo Vela Arco ha festeggiato 40 anni di attività e l’Associazione Vela Lago di Ledro 60, mentre quest’anno si celebra il 60simo anniversario del Circolo Vela Torbole – il secondo circolo più longevo del Garda Trentino dopo la Fraglia Vela Riva, che compirà cent’anni nel 2028.

“Il Garda Trentino è un luogo simbolico che ci offre contesti unici, dove il lago si sposa con la veduta delle montagne ancora innevate: un luogo magico che offre sport e competizioni che poche altre località possono proporre. Con i circoli e l’APT siamo impegnati a far vivere il lago dodici mesi l’anno, sia per i residenti che per gli ospiti, distribuendo presenze e valori economici su una fascia temporale più ampia” – ha aggiunto l’Amministratore Delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini -. Il Trentino era riconosciuto principalmente per la montagna ma l’acqua è ormai entrata in maniera prepotente nella sua immagine e comunicazione: lo dimostrano proprio le campagne che hanno visto protagonisti Nicolò e Vasco Renna per promuovere l’autunno nel Garda Trentino. Il lago, con la sua anima e DNA, fa parte integrante del Trentino: noi ci crediamo e i nostri ragazzi sono i migliori testimonial per raccontarlo.”

A LUGLIO NEL GARDA TRENTINO I CAMPIONATI MONDIALI GIOVANILI DI VELA

Dal 12 al 20 luglio 2024, il Garda Trentino ospiterà i Campionati Mondiali Giovanili di Vela, l’evento più importante della vela giovanile internazionale, confermandosi ancora una volta location di punta per la vela e uno dei campi di regata più amati al mondo. L’appuntamento si svolgerà a solo pochi giorni dalle prove Olimpiche nelle acque di Marsiglia, fungendo quindi da fenomenale anteprima dell’evento a cinque cerchi.

Le acque gardesane accoglieranno i maggiori talenti della vela U-19, con oltre 400 atleti da più di 70 Nazioni che veleggeranno in sei classi (29er, 420, ILCA6, Nacra15, Formula Kite e iQFOiL). Le regate si disputeranno in sei circoli (Fraglia Vela Riva, Lega Navale Italiana, Circolo Vela Arco, Circolo Surf Torbole, Circolo Vela Torbole e Fraglia Vela Malcesine), mentre il lungolago di Riva del Garda si trasformerà in un piccolo villaggio con espositori ed eventi collaterali per offrire un’esperienza coinvolgente e indimenticabile per atleti e pubblico.

Il Comitato organizzatore, composto dalla Federazione Italiana Vela, da Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., dal Consorzio Garda Trentino Vela e dai sei circoli ospitanti, potrà contare sull’appoggio di importantissimi partner istituzionali, tra i quali Trentino – title sponsor dell’evento -, i Ministeri dello Sport, del Turismo, dell’Ambiente e del Mare, della Regione Veneto, del CONI e di Sport e Salute.

Centrale nell’organizzazione dell’evento sarà l’attenzione alla sostenibilità, sia ambientale che sociale: l’evento infatti sarà completamente plastic-free, mirando a raggiungere il livello platino nella certificazione Clean Regattas, la più importante per gli sport velici.

“Il Consorzio Garda Trentino Vela è nato per creare sinergie fra i nostri circoli, ed affrontare insieme non solo grandi sfide organizzative come i Campionati Mondiali Giovanili, ma anche per gestire al meglio i tanti eventi in calendario, ottimizzando le forze e garantendo un livello di sicurezza sempre più elevato” – ha sottolineato il Presidente del Consorzio Garda Trentino Vela e del Circolo Surf Torbole Armando Bronzetti.

I WATER SPORTS AMBASSADOR DEL GARDA TRENTINO

Anche quest’anno prosegue la partnership tra Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. e i talenti dei water sports nati nelle acque del lago di Garda, scelti inoltre dalla Federazione Italiana Vela per rappresentare l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024: il campione europeo, iridato ed olimpico nella classe Nacra17 e timoniere per il team Luna Rossa Ruggero Tita, il campione del Mondo iQFOiL Nicolò Renna e la velista classe ILCA6 Chiara Benini Floriani. Tra i convocati olimpici, al fianco dei tre ambassador ci sarà poi anche Brando Chiavarini della Fraglia Vela Riva, velista classe ILCA7.

Non solo: oltre a rappresentare il Garda Trentino in giro per il mondo e l’Italia alle prossime Olimpiadi, gli atleti sono stati anche scelti come ambassador ufficiali dei Campionati Mondiali Giovanili di Vela, insieme alla velista Giorgia Bertuzzi e alla campionessa olimpica Alessandra Sensini.

“È sempre bello tornare nel Garda Trentino perché quando vedo il lago vedo casa, dove ha avuto inizio tutto. Vincere a Lanzarote il titolo di campione del mondo di iQFOiL è stata una grandissima emozione: ora l’obiettivo si sposta sulle Olimpiadi. La competizione sarà importante, e ogni regata fa storia a sé: sarà una grande sfida” – ha commentato il campione del mondo di iQFOiL Nicolò Renna.

GLI HIGHLIGHTS DEL CALENDARIO 2024

12-20 Luglio: Trentino 2024 Youth Sailing World Championships

CIRCOLO VELA TORBOLE

23-25 marzo: Torbole Europa Meeting

3-6 aprile: 3° Lupo Cup

13-19 maggio e 14-26 maggio: Youth Foiling Gold Cup e 69F Cup

20-23 giugno: 49° Optimist d’Argento

1-9 agosto: I14 World Championship

29 ottobre – 1° novembre: 11° Halloween Cup

FRAGLIA VELA RIVA

28-31 marzo: 42° Lake Garda Meeting Optimist

2-10 settembre: M32 World Championships

24-27 ottobre: 29er Eurocup Final

CIRCOLO SURF TORBOLE

26 aprile – 1° maggio: Coppa Italia Techno 293 e iQFOiL

31 maggio – 2 giugno: One Hour Classic

12-16 giugno: Windsurfer European Championships

30 agosto – 1° settembre: One Hour Wing

LEGA NAVALE ITALIANA RIVA DEL GARDA

1-2 giugno: Regata nazionale Nacra 15

ASSOCIAZIONE VELA LAGO DI LEDRO

20 – 23 giugno: OM International Ledro Match Race

CIRCOLO VELA ARCO

1-5 luglio: Australian 18 Footers European Championship

28 luglio – 2 agosto: O’pen Skiff World Championships

10-12 agosto: Ora Cup Ora