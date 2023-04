Amministrare il bene comune, secondo appuntamento delle Acli in Valle Camonica

mercoledì, 12 aprile 2023

Malegno (Brescia) – Secondo appuntamento del corso ABC in Valle Camonica. Sabato prossino a Malegno (Brescia) si affronterà il tema della co-progettazione sociale.

Dopo l’avvio dello scorso 18 marzo 2023 presso il Consorzio Valle Camonica Servizi, il corso Amministrare il Bene Comune – ABC delle ACLI di Valle Camonica fa tappa a Malegno, sabato 15 aprile dalle 9:30.

Il Corso ABC 2023 conclude il triennio formativo – l’iniziativa complessivamente è giunta alla nona edizione – e mira quindi ad offrire un approfondimento su temi di carattere politico-amministrativo oltre il contesto comunale. Infatti, il primo anno è articolato sui temi base dell’amministrazione comunale, il secondo anno sugli enti sovraccomunali, mentre il terzo anno si caratterizza per temi di attualità in chiave locale. Lo sviluppo sostenibile è il tema scelto per questa edizione.

“Reti sociali per la comunità. Una co-progettazione per lo sviluppo del territorio” è il titolo scelto per l’appuntamento di sabato 15 aprile a Malegno e vedrà tra i relatori Paolo Erba (nella foto), sindaco di Malegno, e Dario Pezzoni, assessore con delega a istruzione e educazione, centro di comunità, partecipazione.

L’incontro formativo si svolgerà in una modalità di “studio applicato e itinerante” ovvero le relazioni su finalità e obiettivi dei progetti presentati si terranno direttamente sui luoghi oggetto della lezione.

Si partirà quindi al Comune di Malegno in viale Donatori di Sangue, 1 con il saluto e l’introduzione del Sindaco per poi proseguire al Centro di Comunità “Ales Domenighini”, al vigneto sociale in località Castello e presso la piazzetta Padre Zaccaria Cesari; la giornata di concluderà presso il Municipio.

Si tratta di tre luoghi emblematici per la comunità malegnese che, attraverso il coordinamento e le prospettiva progettuali dell’amministrazione comune, ha saputo declinare il tema della sostenibilità in chiave sociale.

“Crediamo che istruzione, educazione, comunità e partecipazione siano parole cardine nella vita amministrativa di ogni cittadini, non solo coloro i quali intendono candidarsi. In particolare, lo sviluppo sostenibili e la transizione ecologica necessitano della progettazione di reti e patti con il territorio dove al centro ci siano realmente le persone con i loro bisogno, ma soprattutto con le loro potenzialità. L’esempio di Malegno che certamente non è l’unico in Valle Camonica offre un’occasione di riflessione e dibattitto sull’importante di formarsi e confortarsi sulle possibilità progettuale, derivanti anche dal PNRR, per dare alla Valle Camonica un futuro sostenibile, equo e giusto, in particolare per alcuni territori e fasce di popolazione marginali”, affermano alle Acli di Valle Camonica.

Per informazioni e iscrizioni contattare la Segreteria provinciale Acli (segreteria@aclibresciane.it – 030 2294012).