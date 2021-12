Alto Adige, nuova ordinanza: integrate le norme anti-Covid

giovedì, 23 dicembre 2021

Bolzano – La Giunta provinciale dell’Alto Adige ha definito alcune precisazioni in merito alle norme anti-Covid. A tal fine è stato aggiornato l’Allegato A alla Legge Provinciale n. 4/2020, con la quale la Provincia adegua le norme relative al Coronavirus alle esigenze altoatesine. La relativa delibera è stata pubblicata oggi (giovedì 23 dicembre).

Ordinanza sugli screening nelle scuole

Ieri (22 dicembre) il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, ha inoltre firmato una nuova Ordinanza d’emergenza. Questa Ordinanza, la numero 38, riguarda lo screening volontario organizzato dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale che viene prorogato sino al 31 marzo 2022.

Allegato A: dettagli per le diverse aree

L’Allegato A contiene norme generali e misure specifiche per i diversi settori. Questi sono costantemente aggiornati in relazione allo sviluppo epidemiologico. Gli aggiornamenti riguardano questa volta i dettagli sulle mense ed altre aree. Nell’Allegato A è ora previsto, tra l’altro, che i ristoranti che offrono servizi di mensa per le aziende debbano rispettare la regola 2G (guarigione o vaccinazione) in situazioni miste (ristorante pubblico e servizio mensa). Se la mensa viene gestita in una stanza separata, si applica la meno rigida regola 3G (guarigione, vaccinazione o tampone). Inoltre, le disposizioni sulla regola 2G e sulla regola 3G, emanate dall’Ordinanza del presidente sono state recepite nell’allegato A e le disposizioni applicabili sono state coordinate.

Il nuovo Allegato A, approvato martedì dalla Giunta, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed è ora disponibile sul sito web della Provincia sulle delibere della Giunta.

L’Ordinanza n. 38 può essere consultata sugli appositi siti web della Provincia.