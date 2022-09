Alto Adige, decretata la fine dell’emergenza idrica

lunedì, 26 settembre 2022

Bolzano – Il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, ha emesso oggi un’ordinanza presidenziale contingibile e urgente con la quale ha ordinato la cessazione dello stato di emergenza idrica nel bacino idrografico dell’Adige, decretato negli scorsi mesi con le ordinanze del 21 aprile e del 13 luglio 2022.

Constatato che il fabbisogno straordinario di acqua nella Provincia, a causa di eventi piovosi, la riduzione significativa delle temperature e la fase vegetativa avanzata, si è ridotto notevolmente; che le utenze idropotabili nella parte terminale dell’Adige, a causa della messa fuori esercizio di un’importante derivazione d’acqua a scopo agricolo sull’Adige, non sono più sottoposte ad una elevata pressione; che l’Osservatorio permanente degli utilizzi idrici per il Distretto delle Alpi Orientali ha deciso, nella sua seduta del 15 settembre 2022, di ridurre, con decorrenza dal 23 settembre, il grado di severità idrica del fiume Adige, limitatamente al territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano, da “alta” a “media”; che il presidente della Commissione per l’emergenza d’acqua di cui all’art. 12 della legge provinciale del 30.09.2005, n. 7 ha comunicato in data 26.09.2022 che nulla osta alla revoca dello stato di emergenza idrica, il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha ordinato la cessazione dello stato di emergenza idrica dichiarato con le proprie ordinanze del 21.04.2022 e del 13.07.2022 e dell’applicazione delle misure in queste contenute. Le disposizioni dell’ordinanza hanno efficacia immediata.