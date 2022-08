Alpe Cimbra, la Brava Part 2022 ha la sua Sissi

venerdì, 19 agosto 2022

Folgaria – Sarà Elisabeth Dalprà la Principessa Sissi eletta a Folgaria. Giovedì si è svolta a Folgaria la selezione per eleggere la Principessa Sissi che sarà la madrina della Grande Sfilata della Brava Part in programma domenica 2 ottobre.

Una serata in vero stile imperiale dalle musiche, agli abiti, alle esibizioni di Ballando a corte dell’Associazione “Non solo teatro” di Levico Terme.

Dieci le ragazze che sono scese in passerella con l’abito da sera per ambire all’incoronazione: Noemi Mauro, Giulia Muraro, Laura Port, Stefania Valle, Giorgia Milanovic, Elisabeth Dalprà, Stefania Manfredi, Debora Valle, Sofia Ciech e Chiara Marchiori. Tutte si sono distinte per bellezza e simpatia.

Cinque le ragazze scelte da una giuria popolare presieduta da Cristina Bortolameotti per vestire gli abiti imperiali e sfilare insieme ai cavalieri prima della proclamazione finale. Al termine delle votazioni la giuria ha eletto Elisabeth Dalprà principessa Sissi 2022. Elisabeth, 20 anni, è di Folgaria, ha frequentato il liceo linguistico ed è iscritta all’università di psicologia ad Hall in Tirol in Austria. Ama andare in palestra e allenarsi.

Si definisce una ragazza molto determinata, solare, ambiziosa e vivace. Elisabeth indossando l’abito bianco imperiale è stata incoronata dal Sindaco di Folgaria Michael Rech e dal Presidente Apt Alpe Cimbra Gianluca Gatti.

Durante la serata è stato presentato Filippo Pergher che avrà l’onore di vestire i panni dell’imperatore Franz Josef. La serata è stata organizzata dall’APT Alpe Cimbra e da Treventur Eventi Turismo.

“È la prima volta che si organizza la cerimonia per eleggere la nostra Sissi”, afferma Daniela Vecchiato Direttore APT Alpe Cimbra “e sicuramente diventerà un appuntamento fisso dell’estate”. Vogliamo ringraziare tutte le ragazze che con grande simpatia hanno partecipato alla selezione dando dimostrazione di grande attaccamento al territorio. Un ringraziamento speciale va a Anna Ciech di Treventur che ci ha affiancato nell’organizzazione della serata e all’Associazione Non solo teatro di Levico Terme che grazie alle esibizioni proposte ha reso veramente imperiale la serata”.

“Sono eventi come questo e come sarà la Brava Part a dare rilevanza alla nostra identità storica e culturale”, afferma il Sindaco di Folgaria Michael Rech. “Sfilare davanti ai propri amici e concittadini non è sicuramente facile, ma ha dimostrato l’orgoglio di queste ragazze di poter rappresentare la nostra comunità ricoprendo il ruolo di Sissi sul carro imperiale”.

L’appuntamento per vedere la Principessa Sissi è il 2 ottobre in occasione della Grande Sfilata della Brava Part a Folgaria.