Alpe Cimbra, 100 giorni alla 100 km dei forti

domenica, 6 marzo 2022

Lavarone – L’11 e 12 giugno le sfide ‘infinite’ sull’Alpe Cimbra. Sabato 11 Nosellari Bike e Mini 1000Grobbe Bike. Domenica i percorsi adrenalinici marathon e classic. Il Giro d’Italia anticiperà l’evento con l’arrivo di tappa a Lavarone. Foto @Newspower.

In matematica l’infinito potenziale è, per una successione di elementi, la possibilità di procedere sempre oltre. Il numero 100 indica l’infinito, un tema che suscita da sempre particolare interesse nell’uomo.

100 giorni tondi all’evento trentino di mtb ‘100 Km dei Forti’ sull’Alpe Cimbra. Terra, polvere e fatica condiranno il weekend dell’11 e 12 giugno, dove élite ed amatori potranno spingersi oltre ogni limite per superare sé stessi.

Le sfide si faranno già interessanti il sabato con la Nosellari Bike, che scatterà dall’omonima frazione del comune di Folgaria passando per le acque celesti del lago alpino di Lavarone (1.079m), solcando i sentieri del percorso tematico ‘Respiro degli Alberi’, dove l’arte e la natura del bosco si fondono assieme regalando a tutti le suggestive sculture create con elementi naturali, per terminare dopo 33,7 km nella frazione di Lavarone Gionghi.

Domenica 12 giugno lo Sci Club Millegrobbe riporterà gli atleti sui tracciati lungo le storiche fortezze dell’Alpe Cimbra che hanno segnato il conflitto durante la Prima Guerra Mondiale: il marathon di 94.5 km e 2398m di dislivello e il Classic di 50 km con 1199 metri di dislivello, da Lavarone (Parco Palù) fino alla frazione di Gionghi. Entrambi i percorsi affronteranno i primi km sulle salite di Monte Belem, di Passo Vezzena fino in cima al Monte Tablat, ad attendere i bikers nei pressi dell’abitato di Magrè ci sarà il dragone alato di Vaia diventato di recente meta accattivante per molti turisti. Poco dopo i due percorsi si dividono, il Classic raggiungerà in un leggero saliscendi il traguardo di Lavarone Gionghi, mentre il Marathon proseguirà verso Forte Sommo Alto e le ardue salite di Passo Coe e Passo Sommo, dove si decideranno i giochi e le ultime strategie prima dell’arrivo di Lavarone Gionghi.

Anche quest’anno gli organizzatori propongono il 1000Grobbe Bike Challenge per chi vuole mettersi alla prova sia alla Nosellari Bike sia alla 100 Km dei Forti Classic. La manifestazione vuole celebrare la bellezza di questo sport in tutte le sue sfaccettature, con uno sguardo soprattutto ai più piccoli: sabato 11 giugno al termine della Mini 1000Grobbe Bike dedicata ai giovani, ci sarà un momento di ritrovo dove gli istruttori MTB dell’Alpe Cimbra Activity, tramite dei giochi in sella alla mtb, insegneranno ai campioncini i trucchetti ‘del mestiere’.

L’Alpe Cimbra è territorio ideale per la pratica della mountain bike, ma non solo. Con i suoi 105 anni di gloriosa storia, quest’anno il Giro d’Italia farà tappa proprio a Lavarone, che ospiterà l’arrivo della 17.a giornata di corsa il 25 maggio.

Per quanto riguarda le iscrizioni all’evento di giugno c’è da tenere sotto controllo il sito per accaparrarsi subito un pettorale, fino al 31 marzo le quote della 100 Km dei Forti Marathon e Classic ammontano a 35 Euro, 30 Euro per la Nosellari Bike e 45 Euro per il 1000Grobbe Bike Challenge, poi gli importi saliranno lievemente. La bellezza infinita dell’Alpe Cimbra è tutta da scoprire.

Info: www.100kmdeiforti.it