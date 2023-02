Al Sociale di Brescia la conferenza teatralizzata “Coltiv@rete”

venerdì, 3 febbraio 2023

Brescia – Coltiv@rete: insieme alle nuove generazioni per coltivare i valori della legalità. La Polizia di Stato, con l’inizio del nuovo anno, ha promosso “PretenDiamo legalità”, un progetto che si pone l’obiettivo di educare alla legalità attraverso la diffusione della cultura dei valori civili quali il rispetto delle regole, la solidarietà e l’inclusione.

Nell’ambito di tale rassegna, la questura di Brescia ha organizzato la conferenza teatralizzata “Coltiv@rete”, che andrà in scena questa sera – venerdì 3 febbraio alle 20:30 – presso il Teatro Sociale di Brescia.

L’iniziativa affronterà diverse tematiche giovanili insieme ad alcuni studenti già coinvolti in percorsi educativi con la Questura di Brescia attraverso il teatro, strumento educativo in grado di restituire una centralità all’essere umano in tutte le sue componenti. I giovani saranno parte attiva dell’opera attraverso una dialettica di confronto e di crescita con il corpo, le emozioni e il pensiero creativo.

Il linguaggio sarà interdisciplinare, con le parole dello scrittore-poliziotto Domenico Geracitano, le musiche di Gianluca Terlizzi, il movimento di Diego Bragaglio, la melodia di Giulia, Martina e Francesco, arricchite dalla fantasia e dalla creatività delle Opere pittoresche di Daniela Volpi.

All’organizzazione dell’evento, che rappresenta l’evoluzione di una simile iniziativa del 2019 e del 2020 dal titolo “Consapevolmente Internet”, hanno partecipato il Comune di Brescia, l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, l’Ufficio Scolastico Territoriale, il Centro Teatrale Bresciano e l’Associazione dei Comuni Bresciani. L’evento si concluderà con l’intervento del Questore della Provincia di Brescia, Eugenio Spina.