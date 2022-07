Addio al vescovo emerito di Brescia, monsignor Bruno Foresti 

martedì, 26 luglio 2022

Brescia – La diocesi di Brescia piange il vescovo emerito, monsignor Bruno Foresti, deceduto a 99 anni.

Originario di Tavernola Bergamasca, classe 1923, nel corso del suo ministero ha svolto i seguenti servizi: vicerettore del Seminario di Clusone (1946-1951); superiore del Seminario di Clusone (1951-1967); parroco di San Pellegrino Terme (1967-1974). Eletto Vescovo titolare di Plestia e Ausiliare di Modena-Nonantola il 12 dicembre 1974. Consacrato a Bergamo il 12 gennaio 1975. Nominato Arcivescovo di Modena e Abate di Nonantola il 10 aprile 1976. Trasferito alla sede di Brescia il 7 aprile 1983, inizia il suo ministero pastorale il 18 giugno 1983. Lascia la diocesi di Brescia l’11 gennaio 1999. Vescovo emerito di Brescia dal 1999.

Il vicario generale della diocesi di Brescia, monsignor Gaetano Fontana: “San Paolo scrive al suo amico vescovo Timoteo: ‘Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona della giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno’. Le parole di Paolo testimoniano in maniera chiara la vita del nostro vescovo emerito mons. Bruno Foresti. Ha speso tutta la sua vita per l’annuncio del Regno di Dio. Come pastore e guida della nostra Diocesi ha sempre condiviso le gioie e i dolori dell’amata Chiesa di Brescia. Il suo carattere forte e deciso esprimeva il suo zelo pastorale e un animo mite e attento ai bisogni anche dei più poveri”.

La camera ardente sarà allestita, a partire da domani mattina mercoledì 27 giugno alle ore 8.30, presso la chiesa cattedrale di Brescia. La veglia funebre con la S. Messa, presieduta da monsignor Gaetano Fontana, Vicario generale, avrà luogo mercoledì 27 alle 18 presso la chiesa cattedrale di Brescia. Il funerale, presieduto da monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, è previsto per giovedì 28 luglio alle 16 presso la Cattedrale di Brescia. Il vescovo Bruno verrà sepolto nel cimitero di Tavernola Bergamasca in attesa di una sepoltura definitiva in Cattedrale a Brescia.