A tutto gres porcellanato: quali sono le finiture migliori e a quali ambienti si adattano

lunedì, 25 luglio 2022

Uno dei materiali più amati per la realizzazione di rivestimenti per interni ed esterni è il gres porcellanato. La soluzione perfetta per coniugare la resistenza del gres alla bellezza dei materiali riprodotti come legno, pietra, marmo e molto altro. Tra i principali vantaggi del gres ci sono anche le proprietà antiscivolo e la vasta quantità di forme e tipologie presente. Tuttavia, questa grande adattabilità del gres può mettere in crisi un occhio meno esperto. Vediamo quindi quali sono le finiture di gres porcellanato più importanti e scopriamo a quali ambienti si adattano meglio.

Quando un gres porcellanato è lappato?

Il gres porcellanato viene definito lappato quando sottoposto ad una fase di lappatura, un processo che lo rende semi lucido con un effetto vellutato perfetto per addolcirne le forme. Si tratta di una qualità di gres molto ricercata per decorare i propri ambienti in modo sobrio ed elegante al contempo.

Tra le sue principali qualità c’è la possibilità di adattamento a tutte le stanze della casa, viene spesso utilizzato anche per arredare negozi e attività frequentate da più persone, ad ogni modo, se ne sconsiglia l’utilizzo nel caso di continuo camminamento.

Una delle doti solitamente conferite a questa finitura di gres porcellanato è la sua proprietà antiscivolo che gli conferisce un valore inestimabile in tutti quegli ambienti frequentati da bambini e anziani.

Cos’è il gres porcellanato naturale?

Si tratta della tipologia di finitura più resistenze e capace di resistere agli ostacoli del tempo. Ragione per cui viene impiegato da sempre e in qualsiasi contesti. Non ha un limite di utilizzo: la sua principale peculiarità sta proprio nella capacità di adattamento agli ambienti e alle infinite vie di abbinamento possibili.

Solitamente si presenta con superfici opache e, anch’essa, antiscivolo. Proprio per questo motivo viene solitamente indicato dalle maggiori case produttrici e dalla maggior parte dei grandi rivenditore con il nome di gres opaco. È una delle soluzioni preferite dai clienti insieme al gres porcellanato effetto legno.

Le principali caratteristiche del gres porcellanato lucido

Proprio il le piastrelle con effetto legno sono una delle varianti di gres più vendute in abbinamento con l’effetto porcellanato lucido, famoso anche con il nome di gres porcellanato levigato. La finitura lucida o levigata rappresenta la forma più delicata tra tutte le tipologie, non tanto per la scelta delle materie impiegate nella sua realizzazione ma per la delicatezza delle superfici. Con il suo effetto specchiato rende evidente la presenza di graffi, un fattore da prendere in considerazione in fase di scelta. Bisogna sempre tenere in considerazione i contesti d’uso di questa tipologia di gres per poter godere delle sue massime prestazioni in termini estetici senza intaccarne però l’integrità.

Proprio per questa ragione non si tratta di una soluzione ideale per luoghi come centri commerciali o ambienti particolarmente trafficati. Rappresenta invece la scelta perfetta per saloni all’interno di location eleganti e di classe, da risalto al design delle stanze più curate conferendo quel tono di brillantezza che può fare la differenza.

Cosa è il gres porcellanato perlato

Altra finitura particolarmente apprezzata per il gres porcellanato è l’effetto perlato, in questi casi la finita risulta meno lucida rispetto alla tipologia vista in precedenza ma anche più luminosa rispetto all’effetto lappato. Anche questa tipologia di gres ha la capacità di rendere raffinati gli ambienti in cui viene posato. La scelta del nome “perlato” è dovuto a degli inserti che riflettono la luce solo in alcuni punti della piastrella, proprio come se fosse composta da una serie di perle l’una accanto all’altra. Tuttavia, non si tratta della soluzione ideale per gli ambienti particolarmente frequentati da persone poiché l’effetto proposto mette in evidenza graffi e segni in caso di danno.

Anche in questo caso il gres porcellanato perlato è presente in infinite varianti, la tipologia di effetto a cui è spesso associata è quella con effetto marmo. Perfetto l’abbinamento con colori motlo scuri o molto chiari.

Quando un gres porcellanato è strutturato

Il gres porcellanato strutturato fa parte di una categoria a se. Non presenta finiture lisce ma ha spesso aree ruvide o dei rilievi a caratterizzarlo. Si tratta quindi di una superficie decisamente più irregolare, perfetta per decorare i rivestimenti della piscina o delle cucine. Uno dei motivi principali per cui questa variante è particolarmente apprezzata in questi contesti è l’ottima risposta offerta nelle zone umide e bagnate.