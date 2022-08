A Riva del Garda il Campionato italiano dei corpi dipinti

giovedì, 1 settembre 2022

Riva del Garda – Per la prima volta il Campionato italiano dei corpi dipinti si tiene a Riva del Garda (Trento): in piazza Garibaldi sabato 3 e domenica 4 settembre. Il campionato, sospeso per due anni a causa della pandemia, giunge alla quindicesima edizione e riparte con cinque categorie: sabato 3 settembre facepainting, effetti speciali e team; domenica 4 settembre lovers e pennello e spugna. Inizio delle attività artistiche alle 10; in serata presentazione delle opere e premiazione.

L’evento è di grande richiamo per i residenti e i turisti che in questo periodo frequentano l’Alto Garda.