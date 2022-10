A Livigno, Bormio e Valfurva niente luminarie a Natale

martedì, 4 ottobre 2022

Bormio (Sondrio) – Niente luminarie pubbliche in Alta Valtellina: a Livigno, Bormio, Valfurva e nei paesi dell’Alta Valtellina non saranno installate le tradizionali luminarie che creano un’atmosfera speciale durante il periodo più festaiolo dell’anno. Il risparmio sarà attorno a 50mila euro a Livigno.

Gli amministratori comunali dell’Alta Valtellina, con un fronte compatto e una voce univoca, hanno deciso di non investire nelle luminarie pubbliche, andando in una doppia azione: da un lato risparmiare energia e dall’altra dedicare le risorse risparmiate alle famiglie in difficoltà.