Valle Camonica: premiati i vincitori del concorso Fiormaggi

venerdì, 20 ottobre 2023

Breno (Brescia) – Partecipazione record con 53 formaggi in gara e otto le aziende premiate. Grande successo ha riscosso la IV edizione di “Fiormaggi“, il concorso che premia i migliori formaggi di malga della Valle Camonica.

FIORMAGGI – Sono stati assegnati ieri sera, al termine della cena di gala al ristorante Giardino di Breno i premi della quarta edizione di “Fiormaggi“. Alla serata conclusiva erano presenti il vicesindaco di Breno Mario Vittorio Predersoli, il presidente di Ersaf Lombardia Fabio Losio, Loretta Tabarini, presidente di Promazioni360, giornalisti enogastronomici e tantissimi amanti dei prodotti tipici territoriali. I riconoscimenti sono stati assegnati a otto aziende: Associazione formaggio Brè; Giovanni Ducoli; Domenico Ducoli; Martino Furloni; Mauro Giacomelli; Gabriele Pedretti; Prestello delle sorelle Bettoni e Nadia Salvetti.

L’antica tradizione degli alpeggi, risorsa preziosa delle comunità montane, è stata messa in risalto nel concorso riservato ai formaggi di malga ottenuti con latte fresco vaccino, da animali al pascolo brado o semibrado.

La manifestazione – organizzata da Loretta Tabarini per l’Associazione No-profit PromAzioni360, su invito della Comunità Montana di Valle Camonica e del Comune di Breno, in collaborazione con Slow Food Valle Camonica si è conclusa con la premiazione tenutasi al ristorante Giardino di Breno.

AZIENDE PREMIATE – Una giuria altamente qualificata, ha stabilito i vincitori per le sei categorie: Formaggio Silter Dop, Formaggio Nostrano Stagionato e Fresco, Formaggella, Cadolet, Formaggio Affinato; e Ricotta stagionata o affumicata.

I vincitori: miglior Formaggio Silter Dop è stata premiata l’azienda Prestello delle sorelle Bettoni; miglior Formaggio Nostrano fresco premiata l’azienda Mauro Giacomelli; il premio per il miglior Formaggio Nostrano stagionato è stato assegnato Associazione Formaggio Brè; come miglior Formaggella la scelta è ricaduta sull’azienda Giovanni Ducoli; l’Affinato premiato è stato dell’azienda Martino Furloni, per il Casolet premio all’azienda Gabriele Pedretti e per la Ricotta stagionata all’azienda Nadia Salvetti.

Il premio Coupe de Coeur, il formaggio che emoziona, all’azienda Domenico Ducoli e menzione speciale del presidente di Giuria all’azienda Nadia Salvetti per le rispettive Formaggelle.

Al termine della serata sono state ringraziate e premiate tutte le aziende partecipanti al concorso, che sono aumentate di alcune unità rispetto allo scorso anno: questo successo sicuramente, stimolerà gli organizzatori per le prossime edizioni a continuare in questo “ viaggio “ fra gusto, biodiversità e prodotti tipici che ha riscosso un grande successo nelle nuova location di Breno.

Red. At.