A Bolzano ritorna Fiera d’Autunno insieme a Biolife

martedì, 25 ottobre 2022

Bolzano – Ritorna, dopo due anni di assenza, l’accoppiata fieristica più amata dal grande pubblico. Fiera d’Autunno, insieme a Biolife, è pronta ad aprire i battenti e accogliere i suoi affezionati visitatori con un assetto rivisitato: nuovi temi, nuove iniziative e nuovi settori. Riscoprire la gioia di vivere le proprie passioni e di staccare dalla routine quotidiana: fare sport, creare con le mani, ritagliarsi un momento di relax. In tre parole: tempo per sé. Alla nuova Fiera d’Autunno al centro ci sarà il benessere, dentro e fuori le quattro mura.

Da giovedì 3 a domenica 6 novembre a Fiera Bolzano, con entrata gratuita i primi due giorni.

Sport & Wellness

Prima grande novità dell’edizione di quest’anno: un settore interamente dedicato all’attività fisica e alla cura di corpo e mente, tra discipline orientali, trattamenti beauty e fisioterapici, centri yoga e tante idee per stare in forma. Imperdibile a questo proposito la Yoga Fitness Area dove, tutti i giorni, si potrà partecipare a lezioni gratuite di yoga e workshop, nonché dialogare con gli insegnanti.

“Gli eventi che il mondo ha prodotto in questi ultimi anni hanno sicuramente lasciato una serie di conseguenze negative in buona parte della società, sia da un punto di vista psicologico che da quello fisico. Oggi più che mai quindi, la millenaria disciplina dello Yoga può dare uno straordinario contributo a riequilibrare il nostro stato psico-fisico, armonizzando corpo e mente. Il progetto di Fiera d’Autunno di inserire all’interno della manifestazione un’area che promuova e avvicini i visitatori a questo mondo, indubbio portatore di benessere e di qualità di vita, è assolutamente meritevole e si inserisce perfettamente nel grande seguito che la disciplina ha in Regione, dove ottimi insegnanti con esperienza e professionalità conducono da anni corsi di yoga, pilates e discipline olistiche”. Johnny Dell’Orto – Direttore Yoga Meeting Merano

E poi… WorldSkills 2022 a Bolzano!

Per la prima volta quest’anno la 46ª disputa dei campionati mondiali dei mestieri, originariamente in programma a Shangai, si terrà in diverse località del mondo. Le gare si svolgeranno quindi nell’arco di 8 settimane in 15 Paesi, tra i quali ci sarà anche l’Italia. E più nello specifico, proprio Bolzano.

Dal 3 al 6 novembre, durante la nuova Fiera d’Autunno, Fiera Bolzano, ospiterà le competizioni delle categorie “pittori e verniciatori” e “piastrellisti”. I concorrenti, per un totale di 26 artigiani provenienti da 19 nazioni, potranno esprimere il loro valore su circa 2.000 m² di spazio. Un evento davvero unico!

La nuova Fiera d’Autunno 2022:

4 giorni | 20 appuntamenti per Corpo&Mente | 2.000 m² di artigianato locale | Il tuo benessere al centro

Da giovedì 3 a domenica 6 novembre 9:30 – 18:30

Giovedì e venerdì ingresso gratuito

Ticket online | 5 Euro invece di 6

Con il tuo ticket online viaggi gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige.

Per i visitatori da fuori Provincia, la convenzione vale a partire da Salorno.